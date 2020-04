"Die Xantener Innenstadt sollte zu jedem Zeitpunkt ein gepflegtes Ambiente bieten. Leider sind einige markante und innenstadtprägende Stellen durch Graffiti beschmiert.", schreibt Petra Strenk von der Stadtratsfraktion FOX (Forum Xanten) im Antrags-Schreiben "Beseitigung von Schmierereien / Reinigung Krähen-Kot" an den Xantener Bürgermeister Thomas Görtz.

Die diesem Schreiben beigefügte Fotos weisen auf diese Stellen hin. "Wir beantragen eine Beseitigung durch den DBX. Darüber hinaus sind an der Poststraße / dem Europaplatz und an anderen Stellen im Stadtbereich die Gehwege massiv durch den Kot der Krähen verschmutzt. Die Gehwege sehen so verdreckt aus, dass sie kaum zu begehen sind. Hier sollte in Abständen zumindest mit Wasser gereinigt werden. Die Reinigungskosten sind im Budget des DBX veranschlagt.", so Strenk abschließend.