"Inzwischen haben sich die Bewerber und Bewerberinnen für das Bürgermeisteramt in Xanten öffentlich präsentiert und vorgestellt. Nach dem Studium der Flyer, Briefe, Plakate und Auftritte im Schützenhaus oder Fernsehen, gibt es einen Gewinner, nämlich Thomas Görtz. Jung allein ist kein Kriterium.", schreibt Heinz Roters aus Xanten in seinem Leserbrief an die Redaktion.

"Denn es ist sehr wichtig, dass die außerordentlich erfolgreiche Gestaltungsarbeit zur Entwicklung unserer Stadt, die Heinz Trauten, Christian Strunk und viele andere kreativ, planvoll, engagiert und kompetent geleistet haben, in schwierigen Zeiten fortgesetzt wird. Selbst Gegenkandidaten loben die schöne, gastliche, weltoffene und bürgerfreundliche Stadt. Besucherinnen und Besucher erst recht.

Als Verwaltungschef/Chefin ist es ein Vorteil gewisse Grundkenntnisse und Erfahrungen mitzubringen und nicht nur die fachkompetenten Personen der Verwaltung über das erforderliche Maß hinaus einzubinden. Für jede andere Leitungsfunktion macht man ein Praktikum, eine Ausbildung und Prüfung.", fügt er hinzu.

Viele andere Aufgaben in der Stadt

"Den verschiedenen politischen Parteien bleibt es weiterhin unbenommen, alle Vorschläge zum Wohle der Stadt im Rat zu thematisieren und Beschlüsse herbeizuführen, damit Probleme aufgegriffen werden und gute Ideen nicht nur in Glanzbroschüren versickern, sondern im fairen Diskurs und unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorgaben und finanziellen Mittel sinnvoll umgesetzt werden.

Thomas Görtz hat diese Kompetenz, weil alle nominierten Kandidatinnen und Kandidaten geeignet wären, viele andere Aufgaben und Funktionen in unserer Stadt zu übernehmen, um sich dort zu bewähren und für ein Bürgermeisteramt auf den Weg zu machen.", so Roters abschließend.