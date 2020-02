An einen multikulturellen Gesundbeter

Lieber Herr Kollege,

ich gebe mich nicht der Illusion hin, Ihre politische Einstellung im geringsten ändern

zu können, aber nach Lamya Kaddor soll man wenigstens die Wahrheit aussprechen.

Die aber ist in Sachen Immigration fürchterlich. Laut Angabe der Bundesregierung

wurden im Jahr 2018 - jüngere Zahlen liegen noch nicht vor - von nicht-deutschen

Tätern über 260.000 Straftaten begangen, darunter 91 Morde und 260 Fälle von Totschlag. Das wagen Sie, Herr Feldhaus, „unauffälliges Verhalten“ zu nennen? Nicht

einmal berücksichtigt sind die Dunkelziffer und jene Straftaten, die von Deutschen

mit ausländischer Abstammung verübt wurden. Selber wurde ich von einem Jugendlichen mit dunkler Hautfarbe übel bestohlen und von einem Orientalen beschimpft, bedroht

und gejagt, weil ich eine deutsche Frau gegen ihn in Schutz genommen hatte. Natürlich

habe ich keine Anzeige erstattet, denn sonst hätte mich wahrscheinlich seine Sippe kurz

vor der Gerichtsverhandlung abgestochen.

Als Lehrer eines Gymnasiums und gewählter Vertreter eines Ausländerbeirates habe ich in

diesem Gremium vorgeschlagen, wir müssten etwas tun, damit mehr ausländische Kinder

weiterführende Schulen besuchten. Da fielen die drei Türken im Rat wütend über mich her: Ich habe doch keine Ahnung vom deutschen Schulwesen und außerdem sei ich dafür verantwortlich, dass so viele Ausländerkinder eine Sonderschule besuchten. Nun, woran das liegt, ist bei Thilo Sarrazin nachzulesen. Immerhin erinnere ich mich an einen Jungen aus Herat (Afghanistan), der ein guter Lateiner war. Ich weiß aber auch von Ali (Name geändert), einem Studienkollegen meines Sohnes, dem man auf der Gesamtschule ein prima Abitur verpasst hatte. Aber beim Jurastudium schaffte er nicht einmal das Erste Staatsexamen.

Als weiterer negativer Aspekt der Zuwanderung sind die ungeheueren Kosten zu beklagen, nämlich über 50 Milliarden Euro jährlich (Zahl aus der CDU-freundlichen Rheinischen Post). Unsere Schulen sind marode, die Renten unsicher, der Euro ein Pleitegeld, aber für Wirtschaftsmigranten (98 Prozent der Zuwanderer) ist Geld im Überfluß da. Alte Leute suchen nachts mit Taschenlampen im Müll nach Dosen und Flaschen, aber unbegleitete minder jährige Migranten dürfen ruhig 5000,- Euro und mehr pro Monat kosten. Die inzwischen umstrittene „Seenotrettung“ ist ein Skandal, weil es sich in Wahrheit um einen Fahrdienst zu Lasten der Steuerzahler oder, wie Hans Georg Maaßen formuliert, um einen Shuttleservice handelt. Nach Seerecht sind Gerettete an der nächsten sicheren Küste abzusetzen, und die liegt in Afrika, nicht in Berlin oder Erfurt.

Drittens gerät die von den Altparteien favorisierte Zuwanderung von 180.000 Menschen

plus Familienzusammenführung bei noch viel mehr illegalen Invasoren immer mehr zum

Austausch der autochthonen Bevölkerung. Ich bin einmal um Mitternacht zu Fuß von

Venlo (NL) nach Geldern (D) gegangen. Alle Straßen und Wege standen offen; es halten

Zehntausende von illegalen unbemerkt die Grenze überschreiten können, was ja anderswo auch ständig geschieht. Diese Leute brauchen wir nicht, denn es kommen Vorwiegend Kulturfremde mit minimaler Bildung. Ich empfehle, dieses traurige Kapitel bei Eric Zemmour in „Le suicide français“ nachzulesen.

Was ein nützlicher Zuwanderer ist, darf ich Ihnen, Herr Kollege, am Beispiel eines

guten Bekannten darlegen: Dieser hat das Erste und Zweite juristische Staatsexamen,

den Magister legum oeconomicarum und außerdem in England den Solicitor (Anwalt

im Zivilrecht) erworben. Er gehört drei christlichen Kulturkreisen an, beherrscht sechs

Sprachen in Wort und Schrift, spielt zwei klassische Instrumente, davon Violine

jahrelang im Symphonieorchester seiner Uni. Sportlich ist er auch, denn er spielte

Fußball, jetzt Tennis, und verfügt über die Patente zur Führung einer Hochseejacht.

Er arbeitet und lebt mit Partnerin Lenka, einer Diplomingenieurin aus Prag, in London,

wo er inzwischen die britische Staatsbürgerschaft erworben hat. Solche Leute brauchen

wir, keine Analphabeten aus dem Vorderen Orient.

Bester Herr Feldhaus, wenn es der AfD wirklich darum ginge, unser „demokratisches System“ verächtlich zu machen oder es abzuschaffen, wäre ich längst nicht mehr für diese Partei aktiv. Mich treibt die Angst um unser Land und die Zukunft meiner Kinder und Enkel. Die wirklichen Feinde der Demokratie sind die Etablierten, die Menschen diffamieren, stigmatisieren und kriminalisieren. Andersdenkende und ihre Angehörigen werden bedroht oder auch hinterrücks zusammengeschlagen, was erst kürzlich in Köln vor den Augen einer untätig zuschauenden Polizei einem AfD-Mann aus Goch passierte. In unseren politisch-korrekten Zeitungen stand davon kein Wort. Kein Mittel ist der Politklasse zu schlecht zur Erhaltung ihrer Macht. Diese Aussage bleibt weit hinter der Realität zurück, denn es ist gefährlich, die volle Wahrheit zu sagen. Orwell lässt grüßen.

A. Frerk

Geldern