Ab dem 1. September läuft die Umfrage zum großen ADFC-Fahrradklima-Test 2020. Der Fahrrad-Club ruft gemeinsam mit dem Bundesverkehrsministerium wieder hunderttausende Radfahrerinnenund Radfahrer dazu auf, die Fahrradfreundlichkeit von Städten und Gemeinden zu bewerten.

Die Bewertungen dienen den Ländern und Kommunen als wissenschaftliche Grundlage und sind richtungsweisend für die Radverkehrsförderung. Die Stadt Xanten bittet die Bürgerinnen und Bürger um zahlreiche Teilnahme.

Fahrradfreundlichkeit ist ein echter Standortfaktor und ein Synonym für Lebensqualität geworden. Auch im Hinblick auf die Funktion der Stadt als Luftkurort ist Xanten dazu angehalten Maßnahmen zur Luftreinhaltung umzusetzen, ein wichtiger Aspekt dabei ist unausweichlich der Verkehrssektor. Der Ausbau des Alleenradwegs und der Boxteler Bahn waren wichtige Meilensteine in Xanten. Jetzt geht es um die Frage: Kommen die Verbesserungen auch bei den Bürgerinnen und Bürgern an? Was läuft schon gut – was nicht? Was kann aufbauend auf dem Mobilitätskonzept für Xanten konkret verbessert werden? "Wir bitten alle Xantenerinnen und Xantener, sich ein paar Minuten für die Befragung auf www.fahrradklima-test.de zu nehmen. Es lohnt sich!", heißt es in einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung.

Radfahren - Spaß oder Stress?

Bei der Online-Umfrage werden 32 Fragen zur Fahrradfreundlichkeit gestellt - beispielsweise, ob das Radfahren Spaß oder Stress bedeutet, ob Radwege von Falschparkern freigehalten werden und ob sich das Radfahren auch für Familien mit Kindern sicher anfühlt. Mehr als 170.000 Bürger/innen haben sich an der Umfrage in den letzten Jahren beteiligt und die Situation in 683 Städten und Gemeinden beurteilt. Im Jahr 2016 belegte Xanten beim ADFC- Fahrradklimatest den 76. Platz in seiner Stadtgrößenklasse- zwei Jahre später schon Platz 9.

Bis 30. November bewerten!

Seit dem 1. September 2020 findet über die Internetseite www.fahrradklima-test.de die Umfrage statt. Bis einschließlich zum 30. November 2020 haben Xantener Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit, an der Umfrage teilzunehmen. Interessierte ohne Internetzugang können bei der Stadtverwaltung, Fachbereich Stadtplanung, Bauen und Denkmalpflege, Sachgebiet Stadtplanung Anschrift: Karthaus 2, 46509 Xantenden Fragebogen ausfüllen. Ab jetzt liegen im Sachgebiet Stadtplanung die Fragebögen bereit, so dass die Anmerkungen und Hinweise handschriftlich abgegeben werden können.

Die Ergebnisse werden im Frühjahr 2020 präsentiert. Ausgezeichnet werden die fahrradfreundlichsten Städte und Gemeinden nach sechs Einwohner-Größenklassen sowie diejenigen Städte, die seit der letzten Befragung am stärksten aufgeholt haben.

Förderung durchs Ministerium

Der ADFC-Fahrradklima-Test ist die größte Befragung zum Radfahrklima weltweit und findet in diesem Jahr zum neunten Mal statt. Das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur

(BMVI) fördert den ADFC-Fahrradklima-Test aus Mitteln zur Umsetzung des Nationalen Radverkehrsplans (NRVP).

Auch auf Facebook und Twitter

Neuigkeiten zum Fahrradklima-Test postet der ADFC unter den Hashtags #fkt20 und #radklima.

Radbegeisterte werden gebeten, die Informationen weiter zu verbreiten. Der Test wird umso

aussagekräftiger, je mehr Menschen mitmachen.

Weitere Informationen:

Dr. Lisa Heider

02801 / 772-197

lisa.heider@xanten.de

www.fahrradklima-test.de