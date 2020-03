Noah Decker absolvierte bereits sein Ausbildung bei der Stadt Xanten

Nun ist es amtlich, Xanten hat einen neuen Leiter für das Ressort Ordnung und Sicherheit.

Noah Decker absolvierte bereits von 2006 bis 2009 seine Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten im Xantener Rathaus, wo er von 2009 bis 2012 im Bereich der Stadtkasse eingesetzt wurde. Parallel dazu nahm er am Angestelltenlehrgang II beim Studieninstitut Niederrhein-SINN in Krefeld teil, den er mit der Note „Gut“ als Verwaltungsfachwirt abschloss. Eine Umsetzung zum Bereich Soziales und Beratung folgte.

Bereits früh freiwillige Rufbereitschaft

Obwohl seine Stellenbeschreibung keine entsprechende Verpflichtung enthielt, meldete sich der heute 31jährige bereits im Sommer 2012 zur Teilnahme an der interkommunalen Rufbereitschaft der Ordnungsbehörde. „Eine Aufgabe, die bereits damals meinen Einsatz verlangte und schnelle Entscheidungen erforderlich machte“, erklärt Decker. Im Wechsel mit den Ordnungsbehörden der Kommunen Kalkar, Alpen, Weeze, Sonsbeck und Uedem ging es dabei um Aufgaben, wie die Zwangseinweisungen von Psychisch Kranken, Ordnungsverfügungen bei Kampfmittelfunden und viele andere Sachverhalte, die keinen Aufschub duldeten. „An dieser Aufgabe bin ich auch ein Stück weit gewachsen“, versichert der Nachfolger von Tobias Fuß.

2015 wurde er stellvertretender Fachbereichsleiter seines Ressorts.

Seine Tätigkeit als Personalratsvorsitzender, zu dem er 2017 gewählt wurde, will Decker nun niederlegen. „Es wäre unglaubhaft, als Vorgesetzter seine eigenen Mitarbeiter zu vertreten“, begründet er diesen Schritt.

Mitbewerber strengt Konkurrentenklage an

Bevor er sich zur Bewerbung auf die intern ausgeschriebene Stelle entschloss, brauchte er zwei Nächte, um darüber zu schlafen. „Mir war klar, was auf mich zukommt und ich wollte dies auch mit meiner Familie und meiner Freundin absprechen“. Außerdem sei ihm als Xantener klar gewesen, dass man in dieser Tätigkeit nicht nur Applaus ernte, sondern dem einen oder anderen auch schon mal auf die Füße treten werde.

Die ersten Monate konnte er den Posten nur kommissarisch ausüben, weil ein Mitbewerber sich benachteiligt gefühlt und deshalb eine sogenannte Konkurrentenklage vor dem Oberverwaltungsgericht Münster angestrengt hatte. Allerdings bescheinigte das Gericht Decker die bessere Qualifikation, so dass er nun sein Amt ungebremst ausüben kann.

Auf die kommenden Herausforderungen freut er sich und ist sich sicher, dass er die zweijährige Probezeit als Führungskraft (Führung auf Probe) erfolgreich hinter sich bringen wird. Als nächstes wird er einen Lehrgang zum Standesbeamten besuchen.

Randolf Vastmans