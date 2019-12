Niederrhein. Noch kurz vor Weihnachten hat jetzt eine bunt gemischte Gruppe Bürgerinnen und Bürger aus dem Wahlkreis den SPD-Abgeordneten René Schneider im Landtag besucht. Nach dem Besucherprogramm und der gemeinsamen Diskussion hat sich die Gruppe noch in der Düsseldorfer Altstadt umgesehen.

René Schneider freute sich sehr über den Besuch: „Ich freue mich immer, wenn ich Besuch aus der Heimat bekomme, zumal es in der letzten Plenarrunde um die Wurst ging, nämlich den Haushalt. Sodass die Gruppe eine ziemlich interessante Debatte im Plenum erleben konnte.“

Rund 40 Bürgerinnen und Bürger aus Kamp-Lintfort, Rheinberg, Alpen, Sonsbeck, Xanten und Vluyn besuchten Schneider im Landtag. Nach einer Einführung und einer Führung durch das Haus, verfolgte die Gruppe die Debatte im Plenum von der Besuchertribüne. Danach wurde rund eine Stunde mit René Schneider diskutiert. Unter anderem über den aktuellen Stand in Sachen Kiesabbau am Niederrhein und die mittlerweile erfolgreiche Klage von SPD und Bündnis 90/Die Grünen gegen die Abschaffung der Stichwahl in NRW.