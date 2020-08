An folgenden Tagen wird die SPD Xanten mit ihrem Bürgermeisterkandidaten Olaf Finke einen Infostand/Wahlkampfstand aufstellen:

Donnerstag, 27.08. ab 9 Uhr, Wochenmarkt Xanten in der Innenstadt

Samstag, 29.08. ab 8:30 Uhr, Viktualienmarkt in der Innenstadt

Montag, 31.08. ab 14 Uhr, Wochenmarkt Xanten in der Innenstadt

Freitag, 04.09. ab 19 Uhr, Viktorstraße, Höhe Penny-Markt

Weiterhin werden Olaf Finke, Bürgermeisterkandidat der Xantener SPD, der Wardter Ratskandidat Johannes Wienemann sowie der Kreistagskandidat Axel Hermsen am Freitag, den 28.08. um 16 Uhr dem Kindergarten in Wardt eine Spende übergeben. Bei verschiedenen Aktionen des Ortsvereins in den vergangenen Wochen und Monaten, wie beispielsweise bei der Verteilung von selbstgenähtem Mund-Nasen-Schutz, konnten die Xantener Sozialdemokraten Spendengelder einsammeln, die nun an die Leitung des DRK-Kindergartens Seestern auf der Heinrich-Hegmann-Str. weitergegeben werden.

Im Anschluss an die Spendenübergabe, zu der die Medienvertreter und Bildberichterstatter herzlich eingeladen sind, werden sich Olaf Finke, Axel Hermsen und Johannes Wienemann zwischen 17 und 18 Uhr an der Bushaltestelle der Straße Am Kerkend den Fragen der Wardter Bürgerinnen und Bürger stellen. Zu diesem Infostand sind alle interessierten Wardter herzlich eingeladen.