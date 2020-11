Nachdem Anja Buchmann bereits vor der konstituierenden Sitzung des Rates der Stadt Xanten ihren Austritt aus der SPD-Fraktion erklärt hatte, folgte kurz darauf eine Erklärung, auch nicht mehr Mitglied im SPD-Ortsverein Xanten sein zu wollen. Schließlich folgte die Kündigung der Mitgliedschaft in der SPD am vergangenen Freitag.

Über die Gründe für diesen Stufenaustritt möchte Olaf Finke, Vorsitzender der SPD-Fraktion im Rat der Stadt Xanten, nicht spekulieren. Seiner Enttäuschung verleiht er aber durchaus Ausdruck: „Es ist sehr bedauerlich, dass Frau Buchmann, die über die Liste der SPD ein Ratsmandat erhalten hat, diese Schritte geht und so die Fraktion im Rat schwächt. Politische Differenzen sind auszuschließen, da Frau Buchmann erstmals für die SPD kandidiert hat und noch keine Gelegenheit hatte, sich in das politische Tagesgeschäft einzubringen“. Da sowohl Finke als auch Volker Markus, Vorsitzender des SPD-Ortsvereins Xanten, der Auffassung sind, dass das Mandat nicht Anja Buchmann persönlich, sondern vielmehr der SPD Xanten und deren Fraktion im Rat zustehen, haben beide Buchmann in einem gemeinsamen Brief zur Niederlegung des Mandates aufgefordert. Dadurch wäre der nächste Listenkandidat zum Einzug in den Rat berechtigt und das Ergebnis der Wahl wieder abgebildet.

Olaf Finke hofft jedenfalls, dass Anja Buchmann ihren Rückzug nun auch mit Anstand zu Ende bringt und den Willen der Xantener Wählerinnen und Wähler respektiert.