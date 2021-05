XANTEN. Die Corona-Pandemie erschwert die direkte Kommunikation sowie persönliche Kontakte mit den Bürgerinnen und Bürgern. Die SPD-Fraktion im Rat der Stadt Xanten bietet daher seit diesem Monat Telefonsprechstunden an. Bei Vorliegen entsprechender Voraussetzungen sollen die Gespräche zukünftig auch in Präsenzform oder anderen Formaten stattfinden.

Am Donnerstag, 27. Mai, wird der Stadtverordnete Henryk Soboszek in der Zeit von 17 bis 19 Uhr unter Tel. 0173 5254169 zu erreichen sein. In der Woche danach übernimmt Volker Markus, gleichzeitig auch Ortsvereinsvorsitzender der SPD, die Sprechstunde. Er ist dann am 1. Juni von 10 bis 12 Uhr und am 2. Juni von 14 bis 16 Uhr unter Tel. 0170 5005528 telefonisch erreichbar.