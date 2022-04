Über das Thema Klima- und Umweltschutz diskutiert der Landtagsabgeordnete und umweltpolitische Sprecher der SPD-Landtagsfraktion, René Schneider, am 11. April um 19 Uhr im Rahmen einer offenen Videokonferenz.

„Die Anregung dazu kam von einer engagierten jungen Frau aus meinem Wahlkreis, die gerne von mir wissen wollte, wie wir Natur schützen, klimastabile Wälder aufbauen, den Flächenverbrauch reduzieren und unsere Kommunen an den Klimawandel anpassen wollen. So entstand die Idee, das mal online zu diskutieren“, erklärt Schneider den Hintergrund der Veranstaltung. Durch das Format ist die Beteiligung ohne große Umstände möglich und zudem selbst klimaschonend, weil niemand lange Anfahrtswege in Kauf nehmen muss.

Um Anmeldung wird gebeten – per Mail an team@reneschneider.de oder telefonisch: 0177/ 6167367. Die Zugangsdaten zur Zoom-Videokonferenz gehen den Teilnehmenden anschließend per E-Mail zu.