Die Wählergemeinschaft Forum Xanten (FoX) will im nächsten Rat die Zahl ihrer Vertreter mehr als verdoppeln. Derzeit hat sie vier Sitze; nach der Kommunalwahl im September solle sich ihre Zahl am besten auf zehn erhöhen, sagte Fraktionsvorsitzender Tanko Scholten auf der Aufstellungsversammlung von FoX in der Mensa des Stiftsgymnasiums.

Dort wählten die Mitglieder ihre Kandidaten für alle 16 Wahlkreise. "Jede Stimme ist wichtig", betonte Scholten, "denn bei der Kommunalwahl gibt es keine prozentuale Hürde, um in den Rat einzuziehen. Es geht also keine Stimme verloren." Der Rat setzt sich aus mindestens 32 Politikern zusammen. Ihre Zahl erhöht sich möglicherweise durch Überhangmandate.

Forums-Vorsitzender Thomas Janßen ließ die letzten drei Monate seit Gründung von FoX am 8. März Revue passieren. Die Mitgliederzahl steige stetig. "Das zeigt, dass wir das Richtige tun. In Xanten muss sich etwas ändern. Mit unseren Stärken, Erfahrungen und Engagement können wir gemeinsam viel verändern." Derzeit feile man am Programm.

Anfragen und Anträge

Scholten verteidigte die 23 Anfragen und Anträgen der Wählerinitiative aus den vergangenen Wochen. "Das sind alles Themen, die für Xanten und seine Bürger wichtig sind." Diese Anfragen und Anträge beschäftigen sich unter anderem mit der Verkehrspolitik, der Verunreinigung der Innenstadt, den Investitionen in die Schulen und dem Salzbergbau unter dem südlichen Xantener Stadtgebiet."

Neben Scholten sprachen sich auch Petra Strenk und andere Mitglieder dagegen aus, den Xantener Haushalt 2020, wie vom Bürgermeister vorgeschlagen, jetzt im Juni in Corona-Zeiten unverändert zu verabschieden. Die Stadt befürchtet wegen des Virus erhebliche Auswirkungen auf Ein- und Ausgaben. Ein Angebot des Landes, die finanziellen Schäden durch Corona möglicherweise auf 50 Jahre abschreiben zu können, sei nicht attraktiv. Die Schulden würden trotzdem bei der Stadt bleiben. "Für 2021 hat Bürgermeister Görtz schon ein Haushaltssicherungskonzept nicht ausgeschlossen", schlug Scholten Alarm. "Nachher ist alles Corona Schuld." Das Haushaltssicherungskonzept wurde bereits vor dem Ausbruch der Covid 19-Krise in der Politik thematisiert. Es würde bedeuten, dass die Stadt sich bei den Ausgaben auf die notwendigsten Maßnahmen beschränken muss. Viele freiwillige Angebote würden wegfallen.

Die FoX-Direktkandidaten

Birten

Wahlbezirk WBZ1 Birten: Thomas Janßen

WBZ2 Birten/Fürstenberg: Wilfried Zigowski

Mitte

WBZ3 Innenstadt: Rafael Zur

WBZ5 Südöstliche Innenstadt rund um die Viktorstraße: Christian Scholten

WBZ5 Beek/Bislicher Insel: Jörg Zigowski

WBZ6 Südwestliche Innenstadt rund um den Holzweg: Michael Holter

WBZ7 Poststraße/Schulzentrum: Petra Strenk

WBZ8 Heinrich-Lensing-Straße/Hochbruch: Monika Kirschnik

WBZ9 Xanten Nord/Gewerbebegiet: Daniel Mowagharnia

Lüttingen

WBZ 10 Lüttingen/Beek: Markus Höhne

WBZ 11 Lüttingen: Harald Neu

Wardt

WBZ 12 Wardt: Tanko Scholten

WBZ 13 Vynen: Karl-Heinrich Kösters

WBZ 14 Vynen/Obermörmter: Vera Koppers-Dams

Marienbaum:

WBZ 15 Marienbaum: Stephanie Janßen

WBZ 16 Mörmter/Ursel/Willich und Marienbaum: Joachim Junge