Die gebürtige Dinslakenerin Stefanie Paul arbeitete als Bürokauffrau im technischen Ausbildungswesen bei Thyssen-Krupp. Jeden Morgen ging es zur Arbeit in den Ruhrpott. Dann bewarb sie sich auf die neu geschaffene Stelle der Sekretärin der Evangelischen Kirchengemeinde Alpen.

Von Christoph Pries

20 Jahre ist das nun her. Und es läuft rund. Die Mitglieder der Gemeinde wissen, was sie an ihrer Steffi haben und auch die Pastoren Hartmut und Heike Becks wissen, dass da jemand im Büro sitzt, auf den sie sich verlassen können.

Wie immer bei einer neuen Arbeitsstelle muss man sich an die neuen Bedingungen gewöhnen. Von der rauen, männerdominierten Welt der Stahlkocher tauchte die heute 53 Jahre alte Stefanie Paul in die Verwaltungswelt einer Kirchengemeinde ein. Ganz andere Aufgaben, ganz neue Gesichter, die es kennen zu lernen galt. "Hartmut und Heike Becks halfen, wo sie konnten", ist Stefanie Paul dem Pfarrerehepaar heute noch dankbar.

Als Gemeindesekretärin ist sie Ansprechpartnerin für alle verwaltungstechnischen und organisatorischen Belange der Gemeindemitglieder. Zu ihren Arbeiten gehört auch die Vorbereitung der Unterlagen für die Presbyteriums-Sitzungen. Da wird sie sich wohl gefallen lassen müssen, dass ihr Mann Dietmar etwas genauer hinsieht. Er gehört nämlich seit kurzem diesem Leitungsgremium der Evangelischen Kirchengemeinde Alpen an.

Das Schreiben der Protokolle gehört ebenso zu den Aufgaben von Stefanie Paul wie die Vorbereitung der Taufen oder die Einträge ins Stammbuch.

Auch an der Erstellung des Gemeindebriefes ist sie beteiligt. Wer immer eine Bescheinigung von der Kirchengemeinde benötigt, kommt an Stefanie Paul nicht vorbei.

In normalen Zeiten klingelt das Telefon im Büro häufig.

Die Bönninghardt

In Coronazeiten geht es ruhiger zu. "Kein Grund die Hände in den Schoß zu legen", meint Stefanie Paul. Und so wurde einmal gründlich aufgeräumt. Der lange fällige Anstrich der Räume wurde durchgeführt und die Akten sind in 1a-Zustand.

4000 Mitglieder hat die Evangelische Kirchengemeinde Alpen. Hierzu gehören neben Alpen und Menzelen auch Teile von Veen, Alpsray, Millingen und Saalhoff.

Ab Juli übernimmt Pfarrerin Heike Becks auch die seelsorgerische Betreuung der protestantischen Gemeinde auf der Bönninghardt. Neue Herausforderungen in Zeiten, die durch die Corona-Krise nicht einfacher geworden sind.

Seit dem 3. Mai finden wieder Gottesdienste statt, "Open-Air" auf dem Kurfürstin-Amalie-Platz an der Kirche. Auch diese Herausforderung meisterten die Verantwortlichen der Gemeinde mit Bravour. Im Hintergrund zog Stefanie Paul die Fäden: "Sehr schön ist, dass ich zu soviel Menschen Kontakt habe. Die Arbeit ist abwechslungsreich, Langeweile gibt es nicht."

Berlin-Marathon

Nach der Arbeit geht es nach Hause. Mit Mann Dietmar komplettieren drei Kinder die Paul-Familie. Neben der Gartenarbeit hält sich Stefanie Paul mit Joggen fit. Das Ehepaar hatte sich sogar erstmals zum Berlin-Marathon angemeldet. Aber die Corona-Pandemie schiebt dem wohl einen Riegel vor. Im Sommer geht es für Familie Paul mit dem Camper nach Südtirol. Wandern und Klettern steht auf dem Programm. Einer bleibt dann aber daheim. Zum Haushalt gehört seit gut 15 Jahren auch eine griechische Landschildkröte. Sinnigerweise hat sie den Namen "Paul".