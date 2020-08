Das Haus der Begegnung möchte gerne Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen unterstützen."Anschließend an unsere „Woche der Demenz“ im September 2019, die dazu beitragen sollte, ein gesellschaftliches Bewusstsein für Menschen mit Demenz zu schaffen, möchten wir nun ein erstes regelmäßiges Angebot für demenziell veränderte Menschen und deren Angehörige etablieren", heißt es in der Pressemitteilung.

Alle Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen sind herzlich zu einem gemeinsamen nachmittäglichen Spaziergang eingeladen. Diejenigen, die einen Hund haben, können ihn gerne mitbringen.

Der erste Termin ist am Montag, 31. August. Treffpunkt ist um 14:30 Uhr am Haus der Begegnung. Von dort aus gehen die Teilnehmer unter Einhaltung der Corona Regeln los.Anschließend besteht die Möglichkeit des Kennenlernens und des Erfahrungsaustauschs in unserem Haus.

Um telefonische Anmeldung wird gebeten unter 02801-77980 oder eine Anmeldung per Mail unter: barbara.doerk@stadt-xanten.de und hoffen auf einen unterhaltsamen Nachmittag.