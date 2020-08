C'est surtout à cause de tous les gentils gens que nous retrouvons sur le camping "Les prairies de la mer" - surtout dans le Longbar :) où il y a toujours des super concerts - que nous allons toujours à Port Grimaud!!!

Le soir de "Plage de rock", Kid Francescoli, un groupe qui joue de l'éctro-pop, a donné un super concert.

Merci à "Madame Plage de rock" - dont ma fille Christina a fait la connaissance - et à Hervé et Lucas.

On a beaucoup aimé cette soirée!!!

Cette année, notre voyage a commencé à Montélimar ...

Il faut que je vous dise: Après tant de fois, on n'a plus envie de prendre des photos, mais il y a quelques-unes qui puissent être intéressantes pour vous tous à Port Grimaud, non?!

Gb :) madame van Hüüt