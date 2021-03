Lichtschalter, ein oder aus? Klimaschutz, ja oder nein? Weltweit stimmen Menschen und Städte während der Earth Hour 2021 für mehr Klimaschutz. Sie schalten am Samstag, 27. März, um 20.30 Uhr für eine Stunde das Licht aus. Auch Xanten ist wieder dabei und schaltet eine Stunde lang die Beleuchtung am APX, Dom St. Viktor, Rathaus, Klever Tor, Kriemhildmühle und Pfadfinderturm und Marktplatz ab, um ein Zeichen für den Umwelt- und Klimaschutz zu setzen.

Bekannte Bauwerke stehen an diesem Tag wieder in symbolischer Dunkelheit, darunter auch Wahrzeichen wie das Brandenburger Tor, der Big Ben in London und die Christusstatue in Rio de Janeiro.

Einsatz für Planeten-Erhalt

Die Earth Hour zeigt, wie Menschen sich gemeinsam auf der ganzen Welt für den Erhalt des Planeten einsetzen. Jeder kann sich mit dem symbolischen Lichtausschalten in den eigenen vier Wänden beteiligen. „Wichtig ist jedoch, was über diese Geste hinaus geschieht, um die Erderwärmung aufzuhalten und die Gefahren für Mensch und Natur abzuwenden“, sagt Bürgermeister Thomas Görtz.

Klimaschutz soll schon bald zur Normalität gehören und auch durch Veränderungen im Alltag forciert werden. Öfter vegetarisch essen, unverpackt einkaufen oder das Auto mal stehen lassen - schon mit kleinen Maßnahmen wird die Umwelt geschont und andere Menschen zum Mitwirken animiert.

Preise werden verlost / Jetzt bewerben

In diesem Jahr sagt die Stadt Xanten „Danke“, für alle alltäglichen Beiträge zum Klimaschutz und verlost viele tolle Preise für Kinder und Erwachsene.

"Bewerben Sie sich mit einem aussagekräftigen Foto, das zeigt, wie Klimaschutz in Ihrem Alltag aussieht. Schicken Sie uns Ihr bestes Foto unter dem Betreff `Earth Hour 2021` an: buergerdialog@xanten.de", heißt es im Aufruf der Stadt Xanten.

Eine Teilnahme ist auch über die städtische Facebookseite www.facebook.com/xantenerleben möglich. Die Teilnahmefrist endet pünktlich zur Earth Hour, am Samstag, 27. März, um 20.30 Uhr.