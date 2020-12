Statt Feinschmäcker-Speisen - trockener Holzstab / Corona-Schnell Test in Xanten

Der Besitzer der Gastätte " Am Rös,chen " und sein auch in der Altenpflege erfahrenes Team switcht um. Statt Gästen aus Nah und Fern schmackhafte Gaumenspeisen anzubieten, sucht er mit einem Holzstab den empfindlichen Gaumen für einen Abstrich heim. Dieser wird direkt vor Ort untersucht. Ob negativ oder positiv , der Gast erhält über das Ergebnis kurze Zeit später eine Bescheinigung. Da bleibt die Hoffnung, dass dort "negativ" steht.

Also. bleiben sie negativ!

