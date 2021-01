Am Montag, 11. Januar, zieht der Allgemeine Soziale Dienst des Jugendamtes in Xanten in neue Räumlichkeiten an der Sonsbecker Straße.

Hiermit verbunden ist eine Umstellung der Telefonanlage. Dies wird dazu führen, dass sowohl der Allgemeine Soziale Dienst sowie die Erziehungsberatungsstelle in Xanten am Umzugstag nicht erreichbar sind.

In dringenden Fällen wenden sich Interessierte bitte an die Zentrale der Kreisverwaltung Wesel unter der Telefonnummer 02/1/207 – 0.