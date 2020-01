Das Freizeitzentrum Xanten führt Sanierungsarbeiten an einigen Teilstücken der Rad- und Wanderwege an der Xantener Nordsee sowie an einem Teilstück an der Xantener Südsee durch.

Die betroffenen Abschnitte werden durch Warnbaken abgesperrt. Die Maßnahmen umfassen Arbeiten amWegeunterbau und an den Wegedecken. Der Verlauf der Arbeiten erfolgt witterungsabhängig und endet mit der Deckensanierung. Während der Sanierungsmaßnahmen ist mit Behinderungen und

Teilsperrungen der Rad- und Wanderwege zu rechnen.

Zudem muss auf den Zufahrtswegen mit Baustellenverkehr gerechnet werden. Die betroffenen Wegeabschnitte im Einzelnen:

An der Xantener Nordsee

- Ostufer am neuen Standort „autarkes Natur-WC“,

- östlich Hafen Wardt,

- westlich Hafen Wardt bei Surfereinstieg Wardt,

- Kurvenbereich des neuen Kneipp-Gesundheitsstandortes

„Lebensordnung“ und

- Anschlussstellen unter der landwirtschaftlichen Brücke bei

Wardt.

An der Xantener Südsee

- Anbindung des neuen Kneipp-Gesundheitsstandortes

„Ernährung“ zwischen Hochseilgarten im Bereich

Wasserski-Seilbahn.