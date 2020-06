Die Anzahl der bestätigten Fälle von labordiagnostisch nachgewiesenen Infektionen mit dem Coronavirus (Covid-19) im Kreis Wesel liegt aktuell bei 784 (Stand 29. Juni 2020), 12 Uhr. Zum Vergleich, Stand 26. Juni 2020, 12 Uhr = 748 Fälle).

Insgesamt steigen die Neuinfektionen durch das Infektionsgeschehen im Zusammenhang mit einem Moerser Fleischunternehmen. Dies hat Auswirkungen auf die Inzidenzzahl. Für die Berechnung der Inzidenz werden die Neuinfektionen der letzten 7 Tage addiert. In den vergangenen Wochen verzeichnete der Kreis Wesel nur eine geringe Anzahl an Neuinfektionen, nun ist die Zahl in kurzer Zeit durch den Fall in Moers verhältnismäßig stark angestiegen. Dies wirkt sich heute und in den folgenden Tagen auf die Inzidenz aus.

Die aktuelle 7-Tage-Inzidenz im Kreis Wesel liegt damit bei 23,7. Die 7-Tage-Inzidenz gibt an, wie viele Neuinfektionen innerhalb der letzten sieben Tage bezogen auf jeweils 100.000 Einwohner gemeldet wurden.

Die Lage in den einzelnen Orten stellt sich folgendermaßen dar:

Wohnort Gesamtanzahl der Infektionen Genesen Verstorben

Alpen: 15 15 0

Dinslaken: 105 94 2

Hamminkeln: 38 35 1

Hünxe: 29 27 2

Kamp-Lintfort: 72 48 7

Moers: 236 122 4

Neukirchen-Vluyn: 42 38 3

Rheinberg: 49 46 0

Schermbeck: 40 37 0

Sonsbeck: 16 13 3

Voerde: 58 54 0

Wesel: 59 52 1

Xanten: 25 23 2

Gesamt: 784 604 25