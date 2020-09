Die Badesaison des Naturbades Xantener Südsee imFreizeitzentrum Xanten geht in die Verlängerung: Aufgrund der für die nächsten Tage gemeldeten, sommerlichen Temperaturen ist das Naturbad ab sofort wieder geöffnet.



Das FZX-Pressebüro teilt mit: Am Wochenende (samstags und sonntags) ist das Bad von 10 bis 19 Uhrgeöffnet, in der Woche täglich ab 12 Uhr und ebenfalls bis 19 Uhr. Die Wassertemperatur beträgt aktuell etwa 20 Grad Celsius.

Aufgrund geltender Coronaschutzvorgaben ist weiterhin einevorherige Online-Registrierung auf f-z-x.de erforderlich. Ein direkterOnline-Kauf vom PC zuhause steht ebenfalls weiterhin zur

Verfügung und wird empfohlen, um Warte- und Einlasszeiten an der Kasse zu vermeiden.