Auch in diesem Jahr bietet das Stiftsmuseum Xanten einmal im Monat in der Mittagspause eine besondere Kunstführung.

Am Donnerstag, 23. Januar, sind Interessierte um 12.30 Uhr einladen zur kostenlosen Teilnahme an der beliebten Führungsreihe „Neu gesehen, neu gezeigt“. Dieses Mal geht es um eine bemalte Urkundenlade. „Bunte Box für Gebets-Vertrag – eine 560 Jahre alte Geschichte“ lautet der Titel. Die stellvertretende Museumsleiterin, Elisabeth Maas, informiert über die bemalte Lade aus Holz, in der sich eine Urkunde von 1460 befindet.

Xantener Stiftsherren und die Mönche aus Kloster Kamp

Darin geht es um eine Gebets-Verbrüderung zwischen den Xantener Stiftsherren und den Mönchen von Kloster Kamp. In diesem Jahr orientieren sich die Führungen der Reihe „Neu gesehen…“ an runden Jubiläumsdaten, denn im Mai feiert das Stiftsmuseum selbst seinen zehnjährigen Geburtstag. Der Eintritt ist frei. Keine Anmeldung erforderlich. Mehr Infos: "www.stiftsmuseum-xanten.de".