Der Rhein ist ein herrlicher Fluss und ein wunderbarer Ort seine Freizeit zu verbringen.

Meine Kinder haben im Rhein schwimmen gelernt. Tatsache. Das ist nicht unverantwortlich, das ist herrlich. Es gibt genug Stellen am Rhein mit einem schönen Sandstrand, wo keine Strömung ist. Eine davon befindet sich in Vynen an der Rampe. Dort ist das Wasser flach und ein kleiner Bach mündet in den Fluss. Man kann da im Sand spielen, Burgen bauen, den Bach stauen, Kanäle ausheben. Besonders schön ist es im Wasser zu tollen und von den Wellen der Schiffe zu genießen. Es ist beinahe wie immer. Wenn die Schiffe vorbei fahren wieder das Wasser in den Fluss gezogen und anschließend wieder zurück. Muss man Angst haben, dass die Kinder durch den Sog in die Strömung gerissen werden? Natürlich muss man bei den Kindern bleiben, auch dann noch wenn sie sich an die Launen des Flusses gewöhnt haben und diese ein bisschen einschätzen können. Meine Kinder baden jetzt schon viele Sommer im Rhein und haben einen angemessenen Respekt entwickelt. Sie gehen nicht in die Strömung und schwimmen nicht dort wo sie nicht mehr stehen können. Sie lernen unter meiner Aufsicht, dass die Strömung nichts Gefährliches ist. Dass man nicht in Panik geraten muss wenn man versehentlich in diese hinein gerät, sondern einfach wieder zurück an Land schwimmen kann. Sie merken, dass es keinen Sinn macht dorthin zurück zu schwimmen wo man rein gegangen ist sondern dass man halt ein paar Meter weiter flussabwärts an Land kommt.

Ich persönlich schwimme gerne in der Strömung und mache das mittlerweile schon mehr als Zwanzig Jahre beinahe täglich in der Saison. Meine Kinder machen das nicht. Wenn sie richtig schwimmen wollen, gehen sie in den See. Mich packt da manchmal die Angst wenn ich vom Land aus sehe, wie sie sich im tiefen Wasser gegenseitig „döppen“ und beinahe keine Luft mehr kriegen. Ich weiß nicht ob ich noch rechtzeitig bei ihnen wäre um sie retten.

Jan De Baere