Wenn man im archäologischen Park in Xanten das Amphitheater besucht, fragt sich sicher der ein oder andere Besucher ob hier durch diese Gänge vor vielen Jahren Menschen oder Tiere in die Arena geschickt wurden. Brot und Spiele hatten damals schon einen hohen Stellenwert. Nur leider waren die Spielregeln, nach denen seinerzeit agiert wurde, robuster. Für den, der sich für das Wirken der "alten Römer" im Raum Xanten interessiert oder der generell an Geschichte interessiert ist, lohnt ein Ausflug in den APX. Vielleicht erinnert sich der frühere Lateinschüler an die Unterrichtsstunde und an das hic, haec, hock. Der Lehrer hat nen Stock. Sum, es, esse, er haut uns.....