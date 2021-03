Am Sonntagmorgen absolvierten Mitglieder aus gleich drei Vereinen ihren 2. Lauf der Winterlaufserie Duisburg vor den Toren der Römerstadt Xanten. Lieber wären die hier genannten Leichtathlet*innen und einige Tausend mehr wieder zum gemeinsamen, wenn auch zeitlich versetzten Start wieder ins Wedaustadion gefahren, aber wegen "Corana" war auch dieser Lauf in den virtuellen Raum verlegt worden, d.h. die Läufer*innen konnten ihre Laufstrecken frei wählen und ihre Ergebnisse für ihre jeweilige Platzierung an eine zentrale Meldestrecke beim ASV Duisburg melden.

Für den LV Marathon Kleve war Sarah Herrmann mit einem kleinen voll sypathischen Supportertam zum Plaza del Mar gekommen. Sarah absolvierte den 2. Lauf der "Kleinen Serie" (7,5 km) in einer tollen Zeit von 35:22 Minuten und belegt zurzeit (am Sonntagnachmittag) einen guten 11. Platz in der bisherigen Gesamtliste der Frauen (319 Meldungen) . Begleitet wurde sie von ihrer Lauffreundin Judith Gottwald - ebenfalls Mitglied des LV Marathon Kleve -, die seit gestern den 2. Platz unter den mehr als 300 Läuferinnen in einer phänomenalen Laufzeit von 28:55min gewiss bis zum Ende der Meldezeit (Sonntagabend 23:59Uhr) behaupten können wird.

Annika und Christina van Hüüt zeigten sich in ihren rot-weißen Trikots für die LG Alpen. Wie Sarah war Annika in netter Begleitung unterwegs, ihr Freund Kevin fuhr die zwei Runden um die Xantener Südsee mit, eine kurze Stecke in Lüttingen hinein sorgte dafür, dass die Laufstrecke sich auf insgesamt 15 Kilometer belief.

Christina liegt in der "Kleinen Serie" im Moment auf Platz 17, Schwesterchen Annika in der "Großen Serie" auf einem sensationellen 4. Platz.

Mit Sascha Wasem war erneut ein Mitglied des ASV Duisburg an die Xantener Südsee gekommen.

Mit seinem Laufergebnis 1:01:16min und Platz 22 zeigte er sich nicht ganz zufrieden, die Plätze 5 und 6 seiner Vereinskameraden Jan Neuens (53:24min) und Karsten Kruck (53:43) erfreuten gewiss auch ihn.

Wie bereits im ersten Lauf der "Großen Serie" zeigte die ASV-Duisburg-Läuferin, Katharina Wehr, auch bei Lauf no 2 ihre große läuferische Stärke. Mit 56:43min belegt sie wieder Platz 1 in der Gesamtwertung der Frauen. Platz 1 in der "Kleinen Serie" geht ebenfalls an den ASV Duisburg. Hier war die Top-Athletin Anneke Vortmeier mit 25:59 min unschlagbar.

Herzliche Glückwünsche all diesen netten gut bekannten Läufer*innen.

Luca Fröhling vom LV Marathon Kleve belegt weiterhin Platz 1, auch Platz 5, 7 und 10 gingen mit den Läufern Alexander Ukley, Jens Gisbers und Dave Mölders an den LV Marathon Kleve.

Auch Sabine Röser von den "Lauffreunden Hadi Wesel" absolvierte ihren 2. Lauf bestimmt mit Erfolg, ich muss gleich mal nachgucken.

Später geht's weiter, ich bitte um Verzeihung!!!

Gern "erzähle" :) von einigen anderen netten Begegnungen!