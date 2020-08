Über sechs neue, absenkbare Körbe in Ihrer Heimspielstätte freuen sich die Basketballes der Xanten Romans. Damit entspricht man nicht nur der Vorgabe des DBB, das die jungen Korbjäger der U10/U12 auf eine niedrigere Korbhöhe spielen, sondern schafft auf gleichzeitig bessere Trainingsbedingungen in der Halle an der Landwehr.

Bürgermeister Thomas Görtz nahm sich die Zeit, die neuen Körbe persönlich zu „übergeben“ und plauderte kurzer Hand mit einigen Verantwortlichen und Spielern des Vereins. In der kommenden Saison wird mit der neu formierten U14 und Headcoach Mark Sengutta erstmals seit langer Zeit wieder ein Jugendteam der Romans in der Oberliga des Westdeutschen Basketballverbandes antreten. Eine gute Herausforderung für viele Spieler, die in der letzten Saison als ungeschlagener Kreismeister der Altersklasse U12 ein sehr gutes Bild abgegeben haben. Somit werden in der kommenden Saison auch Mannschaften aus der deutschen Basketball-Hauptstadt Hagen den Weg nach Xanten finden.

Da die Xanten Romans durchgängig in allen Altersklassen Teams ins Rennen schicken und somit auch Training anbieten, melden sich Interessenten bitte unter tim.schreurs@xanten-romans.de.