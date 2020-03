Aufgrund der mit Blick auf die Coronavirus-Pandemie ergangenen Erlasse des Landes Nordrhein-Westfalen und der Stadt Xanten bleiben auch die Freizeitanlagen des Freizeitzentrums Xanten und deren Partner Fahrgastschiff Seestern, Surfschule Beachline, Tauchschule Einfach nur tauchen, Adventurepark Xanten und Angelfischerei bis auf Weiteres für den Publikumsverkehr geschlossen.

Der am 28. März geplante Saisonstart wird sich aus diesem Grunde bis auf Weiteres verschieben. Auch das Restaurant Plaza del Mar im Hafen Xanten wird bis auf Weiteres geschlossen, da die Einhaltung der behördlichen Auflagen für eine Weiterführung des Betriebes im Innenbereich nicht sichergestellt werden kann.

Unter Berücksichtigung strenger Auflagen kann der SB-Kiosk im Hafen Xanten geöffnet bleiben. Gleiches gilt für die Kioske der weiteren Betriebsbereiche ab 28. März.

Das FZX InfoCenter wird für den normalen Publikumsverkehr ebenfalls geschlossen. Das Team ist jedoch weiterhin telefonisch und per E-Mail während der allgemeinen Öffnungszeiten (an Werktagen montags bis freitags, 10 bis 15 Uhr) erreichbar unter Telefon: 02801/715656 und E-Mail: "info@f-z-x.de"