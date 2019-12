Während der Weihnachtsferien tut Bewegung bekanntlich gut und deshalb veranstalteten alle Minibasketballer und Minibasketballerinnen der Xanten Romans nach Weihnachten das erste gemeinsame Basketballcamp für Mädchen und Jungen. Unter der Leitung der Jugendtrainer Maja Manten, Joost Kallenberg, Nico Schmidt, Tim Schreurs, Mark und Ulf Sengutta wurden an den beiden Tagen intensiv die Grundlagen des Basketballs erlernt. Am ersten Camp-Tag standen die balltechnischen Fertigkeiten wie dribbeln und Ballhandling im Vordergrund. Nach der Mittagspause wurde das frisch erlernte in Spielchen umgesetzt. Der 2. Camp-Tag hatte als Schwerpunkte Würfe und Korbleger, so das nach der Mittagspause in 4 Mannschaften ein kleines Turnier gespielt werden konnte. An beiden Tagen trainierten 25 Mädchen und Jungen das Spiel mit dem roten Ball.

Der Teilnehmerkreis bestand aus Kindern im Alter von 5 bis 11 Jahren. Etliche Kinder, die nicht dem Verein angehören, nutzen das Camp, um auch mal das Körbewerfen auszuprobieren. Alle Kids waren begeistert und das Fazit für 2020 lautet: Fortsetzung gewünscht! Die kulinarische Unterstützung der Mittagspause erfolgte durch REWE Karlen aus Xanten.