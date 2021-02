Der erste Lauf ist am heutigen Sonntagabend abgeschlossen!



Die Winterlaufserie, die von einem starken Team des ASV Duisburg organisiert wird, zählt seit vielen Jahren zu den beliebtesten Laufveranstaltungen in ganz Deutschland. Jahr für Jahr haben sich einige Tausend Leichtathlet*innen in der Schauinsland-Reisen-Arena am Kalkweg zusammengefunden, in diesem Jahr wird der Wettkampf wegen Corona allerdings virtuell ausgeführt, d.h. die Sportler*innen wählen die Strecken, die sie laufen, selber aus und melden ihre Ergebnisse an eine Zentrale, die sie auswertet.

Für den ersten Lauf, der für die Zeit vom 12. bis zum 14. Februar angesetzt war, hatten die Teilnehmer*innen wegen der gewaltigen Schneemassen, die an diesem Wochenende die Laufstrecken und -wege unpassierbar machten, die gesamte Woche bis einschließlich 21. Januar Zeit. In vielen großen Städten wie in Duisburg, Essen, Bochum, Krefeld, Dortmund, aber auch in kleinen Städten wie Wesel, Kleve und Xanten absolvierten viele jugendliche und erwachsene Sportler*innen ihre Strecken, die zum einen als „Schülerläufe“, zum anderen als „Kleine Serie“ und zum letzten als „Große Serie“ bezeichnet werden.

Bis zum gestrigen Abend um Mitternacht :) hatten 715 Läufer*innen der „Großen Runde“ ihre Ergebnisse gemeldet, 464 Männer und 236 Frauen. Die LG-Alpen-Läuferin Annika van Hüüt war ihre 10km bereits am Dienstag gelaufen, in einer Zeit von 41:25 min, die ihr einen guten 6. Platz in der Siegerliste einbrachte. Ihre Schwester Christina, Lauffreundin Petra Bohländer – beide sind Mitglieder der LG Alpen – und der ASV-Duisburg-Sportler Sascha Wasem machten sich am Samstagmorgen auf den Weg. Christina und Judith liefen die ersten fünf Kilometer ihrer „Kleinen Serie“ und belegten mit ihren Laufergebnissen 24:45 min und 24:44 min einen guten 33. und 32. Rang bei einer Gesamtzahl von 390 Starterinnen. Judith Gottwald vom LV Marathon finishte mit 19:03 min als zweitschnellste Frau, Rosanna Leistikova, langjähriges Mitglied des GSV Geldern, jetzt im Trikot des TRC Essen 85 unterwegs, mit 19:55 min als drittschnellste Läuferin. Als sehr schnelle Läufer erwiesen sich auch die befreundeten Läufer des LV Marathon Kleve. Platz 2 ging an Dave Mölders (17:49min, Platz 8 an Christian Wimmer (19:04) und Platz 11 an Max Kalscheur (19:28min).

Auch unsere Lauffreundinnen Sabine Röser, Mitglied des Leichtathletikvereins „Hadi Wesel“, und Katharina Wehr, aktueller Verein ASV Duisburg, traten am Samstag ihre persönlich ausgewählte WLS-Strecken an.

Für die „Große Serie“ hatte sich auch der Sascha entschieden. Er lief nach 39:59 min über die Zielgerade und hält mit diesem Laufergebnis zurzeit den 10. Platz in einem Starterfeld von 464 Männern inne.

Sonntag um 12 Uhr

Mit der "Wahnsinnszeit" von 15:32 min belegt Luca Fröhling vom LV Marathon Kleve jetzt den 1. Platz in der "Kleinen Serie".

Katharina Wehr führt mit 35:50 min mittlerweile die Ergebnisliste der "Großen Serie" an.

Mittlerweile haben auch die ASV-Läufer Karsten Kruck und Jan Neuens mit sehr erfolgreich absolvierten Distanzen in das Laufgeschehen eingegriffen. Karsten belegt den 5. Platz (34:18 min) und Jan den 6. (35:02 min).

Ob Jan Fitschen diese tollen Ergebnisse noch toppen wird, werden wir später sehen!!!

Später geht’s weiter …