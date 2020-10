Auch im Herbst gibt es in Xanten "noch einige Workshops, die sich an Menschen richten, die für Körper, Geist und Seele etwas Gutes tun möchten. Eine Anmeldung ist unbedingt erforderlich. Am Telefon erhalten Interessierte Informationen zu Schutzmaßnahmen, Kosten, Schlechtwetterregelungen und anderen Details.", heißt es seitens Tourist Information Xanten (TIX).

Zum Outdoortraining Fit& Fun treffen sich Sportbegeisterte am Samstag, 10. Oktober, im Kurpark am Ostwall. Das Training mit Heike Eichler unter dem Motto "Powern mit Spaß" findet von 11 bis 13 Uhr in der Street Workout Area statt. Anmeldungen unter 0173/9162178.

Ebenfalls am Samstag, 10. Oktober, bietet Heike Eichler von 14 bis 15 Uhr im Kurpark am Klever Tor ihr Programm "Body & Mind R.E.L.A.X." an. Es verbindet Atem und Progressive Muskelrelaxation mit Mentalem und Autogenem Training. Das letzte Treffen mit Heike Eichler findet statt am Samstag, 21. November, von 14 bis 15 Uhr in ihren Räumlichkeiten, Am Schürkamp 11 in Xanten-Lüttingen. Anmeldungen unter 0173/9162187.

Am Sonntag, 11. Oktober lädt Susanne M. Rupprecht zum letzten Mal in diesem Jahr zum Waldbaden in der Sonsbecker Schweiz ein. Naturfreunde treffen sich um 15 Uhr auf dem Parkplatz Op den Hövel/ Ecke Xantener Straße. Anmeldungen unter 0173/5137858.

TIX-Chefin Sabine van der List, bedankt sich bei den Anbieterinnen aller Angebote für ihr Engagement im Corona-Jahr: „Ich freue mich, dass in Xanten auch 2020 zahlreiche Workshops im Bereich Wellness und Gesundheit, darunter viele im Kurpark, stattfinden konnten.“