Am 18.10.2020 gab es für die Xantener Basketballer im Rahmen der Saisonvorbereitung ein ganz besonderes Highlight: Kein geringerer als Paul Gudde besuchte die Römerstadt für zwei Gruppenworkouts.

Paul Gudde ist deutsche Streetball-Legende mit eigenem Spalding-Signature-Ball, arbeitet seit vielen Jahren als Skills Development Coach und hat u.a. schon NBA-Stars Josh Hart und Mike Scott trainiert. Zudem ist er gemeinsam mit Red Bull Ausrichter eines internationalen 3x3 Turniers und somit auf der ganzen Welt aktiv. Auf seinem Youtube-Kanal kann man sich Trainingsvideos und Inspiration für sein eigenes Basketballspiel holen.

Die Xanten Romans möchten mit dieser Aktion Ihren Mitgliedern für die Treue in der Corona-Zeit danken und beide Gruppen waren in Windeseile ausgebucht. So wurde den jüngeren Kids in der ersten Gruppe Grundlagen der Ballbehandlung beigebracht und gezeigt, was mit dem Ball so alles möglich ist. Für die zweite Gruppe mit älteren Teilnehmern gab es zum Aufwärmen Ballhandling und der Fokus des Trainings lag auf verschiedenen Finishing Moves unter dem Korb.

Am Ende jeder Gruppe stellte sich Paul den interessierten Fragen aller Teilnehmer, es gab kleine Gewinnspiele, Unterschriften wurden gegeben und fleißig Erinnerungsfotos geschossen. Alle Teilnehmer hatten sichtlich Spaß und so kann es gut und gerne sein, dass Paul noch einmal den Weg nach Xanten finden wird, denn auch ihm macht die Arbeit an der Basis viel Freude.

Bilder: Tim Schreurs