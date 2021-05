Mit Xantour wird am Freitag, 28. Mai, von Plaza del Mar nach Wetten geradelt und am Samstag, 29. Mai, auf der Storchenroute gewandert.

Die 58 Kilometer lange Radtour startet am Freitag, 28. Mai, um 11 Uhr am Plaza del Mar in Xanten. Die Streckenführung ist Xanten, Uedemerbruch, Richtung Kervenheim, Hestert, Wetten, Binnenheide, Achterhoek, Richtung Sonsbeck und Xanten. Die durchschnittliche Geschwindigkeit beträgt etwa 14 bis 16 Stundenkilometer mit Pausen.

Wandern auf der Storchenroute

Mit Xantour wird auch auf der Storchenroute gewandert. Die 15 Kilometer lange Wanderung startet am Samstag, 29. Mai, um 11 an der Fähre Xanten-Bislich. Die Streckenführung ist Fähre Xanten-Bislich, Gossenhof, Vissel, Jöckem, Feldwick, Loh und Fähre Bislich-Xanten. Es wird im gemütlichen Tempo mit Pausen und Einkehr gewandert.

Regeln einhalten

Coronaregeln sind einzuhalten. Die Teilnehmer müssen geimpft, genesen oder getestet sein. Maximal 20 Personen. Anmeldung beim Tourenleiter. Weitere Infos unter www.xantour.de und unter Tel. 02801/5687.