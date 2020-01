Es ist nach langer Durststrecke ein Achtungserfolg für die Sonsbecker Graf-Haeseler-Reiter. Gleich zwei Teams treten beim sogenannten Kreisvierkampf am Samstag, 25. Januar, und Sonntag, 26. Januar, in Hamminkeln an.

Im Dreikampf, bestehend aus einem 2.000 Meter-Lauf, Dressurreiten und Schwimmen werden Anna-Lena Wolters, Melina Linde sowie Sophia Grootz an den Start gehen. Marie und Jule Tenhaef sowie Katharina Bossmann bilden die Mannschaft im Vierkampf, bei dem, neben den erwähnten Disziplinen, noch ein Springparcours absolviert werden muss. Über Sieg und Platzierung in der Mannschaftswertung sowie in der Einzelwertung entscheidet anschließend die Addition aller Teilprüfungen.

Teams haben fleißig trainiert

"Da alle Teilnehmerinnen zum ersten Mal in dieser Kategorie an den Start gehen, ist ein geschlossenes Mannschaftsergebnis erstmal das oberste Ziel.", meint Tim Tischner vom Reiterverein Graf Haeseler.

Dafür haben alle Beteiligten in den letzten Wochen unter Aufsicht von Jundendwartin Tina Strack und vielen freiwilligen Helfern fleißig in den einzelnen Disziplinen trainiert.