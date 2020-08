Sport und Bewegung an der frischen Luft ist auch in Corona-Zeiten durchaus gesund und empfehlenswert. Nach und nach erlauben die Lockerungen auch wieder Zusammenkünfte mit mehreren Teilnehmern und gemeinschaftlichen Sport - vor allem im Freien. Deswegen haben die Aktiven des ADFC Wesel entschieden, wieder geführte Radtouren durchzuführen. "Sie freuen sich endlich wieder in Gemeinschaft zunächst nur kürzere Touren durchzuführen.", so Olaf Bunzel, der erste Vorsitzende des ADFC Wesel.

Gerade jetzt in den Zeiten mit den vielen Beschränkungen beim Reisen mit Flugzeug, Bus und Bahn, entdecken immer mehr Menschen das Fahrradfahren neu. Radfahren ist gut für Körper, Geist und Seele. Für die Tourenleiter und Aktiven des ADFC Wesel steht der Erhalt der Gesundheit im Vordergrund. Deswegen haben sie folgende Regelungen festgelegt, um eine möglichst hohe Sicherheit zu bieten:

Regelungen für möglichst hohe Sicherheit

eine Teilnahme ist nur mit vorheriger Anmeldung per E-Mail beim jeweiligen Tourenleiter möglich

die Teilnehmerzahl ist begrenzt

die gesamte Radtour - auch Pausen, Einkehr usw. - findet im Freien statt

die Kontaktbeschränkungen sind auf der gesamten Radtour einzuhalten. Während der Fahrt muss kein Mund-Nasenschutz getragen werden. Beim Start, in den Pausen usw. empfehlen wir aber ihn anzulegen, auch wenn die Mindestabstände eingehalten werden können.

Alle Routen werden aktualisiert

Zur Zeit werden die Touren den veränderten Bedingungen angepasst. Deswegen erscheinen von jetzt an die neu erstellten Touren im Internet auf der Homepage des ADFC Wesel oder im Veranstaltungsportal des ADFC. Die früher angekündigten Touren im Internet oder auch im gedruckten Flyer "Fiets mit!" verlieren ihre Gültigkeit.

Die Tourenguides des ADFC Wesel freuen sich auf jeden Fall endlich wieder - wenn auch in kleineren Gruppen und kürzeren Strecken - gemeinsam auf Tour zu gehen, die Landschaft zu genießen und sich an der frischen Luft zu bewegen.

Der ADFC Wesel im Internet: https://www.adfc-nrw.de/kreisverbaende/kv-wesel/adfc-vor-ort/wesel/startseite.html

Touren und Veranstaltungen des ADFC finden Interessierte unter: https://touren-termine.adfc.de