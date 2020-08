Wenn die Domtürme mit rot-weißen Fahnen beflaggt sind, dann ist Schützenfestzeit bei den Victor’sse. Bedingt durch Corona war in diesem Jahr eine Feier nicht möglich. Dennoch hatte der Vorstand das Programm zum Corona-Schützenfest 2020 unter dem Motto "Was wir wollen ist Nähe, was wir müssen ist Abstand" an die Mitglieder ausgegeben mit der Bitte, Flagge zu zeigen und die Bruderschafts-Fahnen an ihren Häusern zu hissen.

Unter Einhaltung der Hygiene-Regeln gedachte man in der Heiligen Messe im Dom den Lebenden und Verstorbenen der Bruderschaft. Vorstand und Offiziere trafen sich anschließend auf dem Friedhof mit Präses Propst Notz.

Präsesabzeichen

König Leon Weber mit Königin Jana Borninghoff legten am Ehrenmal einen Kranz nieder. Während der Hl. Messe im Dom hatte Kapitän Peter Bullmann dem neuen Präses der Victor’sse Propst Notz das Präsesabzeichen überreicht.

Oberst Norbert Bullmann beförderte Walter Winkelmann zum Hauptmann und zeichnetelangjährige Offiziere aus. Für 30 Jahre Stefan Bullmann, Siegfried Remy und Wilfried Welbers, für 5 Jahre Marie Luise Pins.

Weitere Auszeichnungen

Weitere Auszeichnungen werden zum späteren Zeitpunkt vergeben. Mit dem Tag der Kompanien und der Spielleute endete das Corona-Schützenfest.

Die 1. Kompanie startete eine Reinigungsaktion an der Fürstenbergkapelle, die Damenkompanie eine Radtour, die 3. Kompanie und der Bundesspielmannszug führten ebenfalls eigene Veranstaltungen durch.