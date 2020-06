Am Donnerstag, 11. Juni, feiert auch die Katholische Kirchengemeinde St. Ulrich das Fest Fronleichnam. Die Kirchengemeinde wird es in diesem Jahr anders als sonst begehen.

Ein festlicher Gottesdienst mit den vielen Fahnen- und Bannerabordnungen, die sich anschließende Prozession und das Beisammensein und die Begegnung werden nicht möglich sein. "Dennoch", so Pfarrer Dietmar Heshe, "wollen wir diesen Tag in besonderer Weise begehen."

Die Seelsorgerinnen und Seelsorger informieren über die Gestaltung des Tages und laden zu den verschiedenen Angeboten ein.

Fronleichnam beginnt mit der Feier der Eucharistie in der Pfarrkirche St. Ulrich, um 8 Uhr.

Anschließend gibt es von 9 bis 13 Uhr in den Orten, in denen in diesem Jahr die Fronleichnamsprozessionen hätten stattfinden sollen, in Veen und Büderich an und in den Kirchen St. Nikolaus und St. Peter ein vielfältiges Angebot für Jung und Alt. Die Verantwortlichen hoffen auf gutes Wetter, so dass die Angebote vor den Kirchen stattfinden können. Bei schlechtem Wetter werden die Angebote in den Pfarrheimen St. Nikolaus und St. Peter stattfinden.

Texte und Gebete

In den Kirchen werden die Kirchenmusiker C. Hubert und F. Beaupoil musikalisch die Anbetung und Aussetzung des Allerheiligsten begleiten. Vorbereitete Texte und Gebete laden zur Betrachtung ein. An den Kirchen wird es eine festliche Tafel geben, die zur kreativen Mitgestaltung einlädt. Für Kinder gibt es etwas zum Malen und Basteln, an den Kirchen soll ein bunter Blumenteppich entstehen (Die Gemeindemitglieder werden gebeten hierzu eigene Blumen, eventuell aus dem eigenen Garten, mitubringen), eine Rezeptbörse lädt zum Austausch von Brotrezepten ein. Musikalische Beiträge lassen es festlich werden.

Wenn das Wetter es zulässt, kann man die Kirchen auch mit dem Fahrrad gut erreichen. Die Gruppierungen und Verbände werden gebeten, ihre Fahnen mit einem Fahnenständer am Vorabend zu Fronleichnam, Mittwoch, 10. Juni, in der Zeit zwischen 18 und 19 Uhr in die Kirchen St. Nikolaus und St. Peter zu bringen, so dass im Altarraum ein farbiges Bild der vielen Gemeinschaften entsteht.