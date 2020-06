Die Katholische Kirchengemeinde St. Ulrich versucht Schritt für Schritt zurück in die "Normalität" zu gelangen. Wie Pfarrer Dietmar Heshe mitteilt, werden ab dem 29. Juni in allen Kirchen der Gemeinde auch wieder Werktagsgottesdienste gefeiert.

Seit dem Pfingstsonntag kommt die Kirchengemeinde sonntags in St. Peter Büderich und in St. Ulrich Alpen zu Gottesdiensten zusammen. In einem gemeinsamen Gespräch von Seelsorgeteam und den Mitgliedern der Arbeitsgruppe „Covid-19“ wurde beraten und entschieden schrittweise weitere Gottesdienste in allen Kirchen der Kirchengemeinde zu feiern.

Die Anzahl der Gottesdienst-Teilnehmer ist dabei begrenzt. In St. Mariä Himmelfahrt dürfen 35 Personen. In St. Nikolaus 28 Personen, In St. Peter 60 Personen. In St. Ulrich 80 Personen, in St. Vinzenz 16 Personen und in St. Walburgis 37 Personen.

Ohne Anmeldung

"Eine Anmeldung ist nicht erforderlich", so Pfarrer Dietmar Heshe. Die Gläubigen können 30 Minuten vor Gottesdienstbeginn in die Kirchen eintreten. Ein Ordnungsdienst sorgt dafür, dass die entsprechenden Rahmenbedingungen eingehalten werden.

Nach wie vor werden alle Kirchen der Gemeinde an den Samstagen von 15 bis 18 Uhr geöffnet sein. Gebetsimpulse liegen hier bereit und werden auch im Internet veröffentlicht. Ebenso können diese Gottesdienstanregungen auch telefonisch im Pfarrbüro angefordert und per Post zugesandt werden. Nach Möglichkeit werden Seelsorgerinnen und Seelsorger die Öffnungszeiten der Kirchen begleiten und zum persönlichen Gespräch zur Verfügung stehen. Die Pfarrkirche St Ulrich ist zusätzlich von Montag bis Freitag zwischen 15 und 17 Uhr geöffnet. Ehrenamtliche übernehmen diesen Öffnungsdienst.

Tauffeiern, Hochzeiten und Ehejubiläen werden unter Einhaltung der Abstandsregeln und unter Beachtung der maximalen Besucherzahlen in den Kirchen wieder gefeiert. Für die Beisetzungen auf dem Friedhof gelten die jeweiligen Vorgaben der örtlichen Kommunen und Behörden.

Um all' die Aufgaben durchführen zu können benötigt die Kirchengemeinde tatkräftige Unterstützung.

Die Gottesdienstordnung

Montag: 19 Uhr Eucharistiefeier in St. Ulrich

Dienstag: 8.30 Uhr Eucharistiefeier in St. Peter

10 Uhr Eucharistiefeier im Marienstift (nach Absprache)

Mittwoch: 19 Uhr Eucharistiefeier in St. Mariä Himmelfahrt

Donnerstag: 19 Uhr Eucharistiefeier in St. Nikolaus

Freitag: 8.30 Uhr Eucharistiefeier in St. Walburgis

19 Uhr Eucharistiefeier in St. Ulrich

Offene Kirchen:

Samstag: 15 bis 18 Uhr in allen Kirchen der Gemeinde

Sonntägliche Eucharistiefeiern:

Sonntag: 9.30 Uhr Eucharistiefeier in St. Peter

11 Uhr Eucharistiefeier in St. Ulrich

Die Gottesdienstordnung gilt zunächst bis zum Ende der Sommerferien (14. August)