Unter dem Motto „Nachbarschaftsberatung and Friends“ lädt die LEADER- Nachbarschaftsberatung alle interessierten Bürger aus Alpen, Sonsbeck und Xanten ein, den Karnevalsumzug in Alpen-Menzelen am Nelkensamstag, 22. Februar, im Rahmen einer Fußgruppe ab 13:11 Uhr aktiv mitzugestalten.

Durch die LEADER-Nachbarschaftsberatung (NBB) werden zusätzlich zum Aufbau eines Ehrenamtler-Netzwerkes in der Region vielfältige Formate und Aktionen umgesetzt, um das gesellschaftliche Miteinander zu stärken. "Die Nachbarschaftsberatung möchte in ihrer Funktion, nah am Menschen zu sein, an Karneval Tradition und Brauchtum unterstützen.", so Beate Paul von LEADER.

Kostümierung mit Grünton

Ein Kostüm kann individuell gewählt werden, sollte allerdings mindestens ein Accessoire in einem Grünton enthalten. Vorhandenes Wurfmaterial wird unter allen Akteuren aufgeteilt. "Wir bitten zu berücksichtigen, dass die Teilnahme für Bürger unter 18 Jahren nur in Begleitung eines Erziehungsberechtigten möglich ist.", sagt Beate Paul.

Wer Teil der NBB-Karnevalsgruppe werden möchte, ist dies nach vorheriger Anmeldung bei der Nachbarschaftskoordination möglich oder direkt bei Sonja Böhm (Nachbarschaftskoordinatorin für die Gemeinde Alpen, Telefon: 02801/912580).