Die LEADER-Nachbarschafsberatung der Gemeinde Alpen steht auch während der Corona-Pandemie als Ansprechpartner in schwierigen Lebenssituationen zur Verfügung.

Die allermeisten älteren Menschen wünschen sich, dass sie so lange wie möglich in ihrer vertrauten Umgebung leben können, auch dann, wenn Krankheit, Hilfe- und Pflegebedürftigkeit eintreten. Größtmögliche Autonomie sowie Erhaltung der sozialen Kontakte im Umfeld, der Bewegungsfreiheit und damit die Teilhabe an der Gesellschaft sind Bedürfnisse, die durch das Projekt LEADER-Projekt Nachbarschaftsberatung aufgegriffen werden.

Dazu wird ein Netzwerk aus ehrenamtlichen Nachbarschaftsberatern auf- und ausgebaut. Die Ehrenamtler stellen durch präventive Besuche Kontakt zu älteren und beratungsbedürftigen Menschen her; stehen als unbürokratische, trägerunabhängige Ansprechpartner für alle Lebenslagen zur Verfügung und unterstützen bei der Vermittlung von entsprechenden Beratungs- und Hilfsangeboten. Sie entlasten so Angehörige und übernehmen eine ganz besondere Funktion als Impulsgeber: Nah am Menschen und individuell auf die Bedürfnisse der Mitbürger abgestimmt.

Die Nachbarschaftskoordinatorin der Gemeinde Alpen, Sonja Böhm: "Damit die sozialen Beziehungen von den derzeit 15 Nachbarschaftsberatern und ihren Begleitungen auch in Zeiten der Krise nicht einschlafen, halten sie telefonischen Kontakt. Wenn gesundheitlich nichts dagegen spricht, finden Besuche im Freien, unter Einhaltung der Hygiene-und Abstandsregeln, vereinzelt wieder statt." Die Nachbarschaftsberatung der Gemeinde Alpen ist mit vielen lokalen Partnern vernetzt.

Gute Nachbarschaft

Angesichts der Corona-Krise ist gute Nachbarschaft besonders wichtig. Für viele, vor allem alleinstehende und auch ältere Personen, birgt die aktuelle Situation nicht nur rein medizinische, sondern auch soziale Gefahren der Isolation und Vereinsamung. Aus diesem Grund hat die LEADER-Nachbarschaftsberatung der Gemeinde Alpen ein Seelenwärmer-Telefon ins Leben gerufen. Es ist gedacht für Senioren und allein lebende Menschen, die einfach mit jemanden reden, erzählen, sich austauschen, etwas vorgelesen bekommen oder einfach nur unterhalten möchten.

Die Nachbarschaftskoordinatorin für die Gemeinde Alpen, Sonja Böhm, ist im Rathaus, unter der Telefonnummer: 02802/912535 zu erreichen.