Jeder Kandidat hat rund 15 Minuten Redezeit

Mit Fragen zu Themen, die im Interessenbereich des VdK liegen, werden dessen Mitglieder am 20. August ab 19 Uhr die Kandidatinnen und Kandidaten für das Amt des Xantener Bürgermeisters im Schützenhaus auf dem Fürstenberg konfrontieren.

Die Regularien stellten der Vorsitzende des VdK Ortsverbandes Xanten, Volker Markus zusammen mit dem Vorstandsmitglied Michael Schumacher, gleichzeitig Leiter des Orga Teams für die Podiumsdiskussion, am Mittwoch in einem Pressegespräch vor.

Moderiert wird die Veranstaltung von Schumacher und dem Freien Journalisten und Autor Erwin Kohl.

Mit einer jeweiligen Redezeit von etwa 15 Minuten haben die Kandidatinnen und Kandidaten Gelegenheit, sich vorzustellen und auf die Fragen der Moderatoren sowie des Publikums zu antworten.

„Bei den Fragen“, so Michael Schumacher, „handelt es sich vorrangig um solche, die in den Interessenbereich der VdK Mitglieder fallen“. Auch bei den Fragen aus dem Publikum erhielten die der Mitglieder Vorrang, betont er.Erst in zweiter Linie sollen die Gäste, die nicht der Organisation angehören, ihre Fragen stellen können.

So werden die Moderatoren Punkte aus den Themenbereichen Wohnen und Nahversorgung, Mobilität und Barrierefreiheit, Gesundheit und Pflege sowie Partizipation und Ehrenamt ansprechen.

„Nicht nur die Kandidaten müssen sich kurz halten, auch die Fragenden sollten nicht länger als eine Minute benötigen, um ihr Ansinnen zu formulieren“, erklärt Markus.

Ohne Karte kein Eintritt

„Selbstverständlich werden wir die Diskussion unter den aktuellen Sicherheits- und Hygienevorschriften durchführen“, versichert der Vorsitzende, der aufgrund seiner Parteizugehörigkeit zur SPD Xanten, die selber einen Kandidaten stellt, an diesem Abend nicht in Erscheinung treten wird. So habe man lediglich für 120 Personen, die jeweils zu zehnt an zwölf Tischen sitzen werden, Plätze vorgesehen. Eine Registrierung im Vorhinein war unausweichlich. Deshalb seien sämtliche etwa 900 Mitglieder der Ortsverbände Xanten und Marienbaum angeschrieben worden. Die personalisierten Tickets seien schnell vergriffen gewesen und es gebe eine Warteliste mit rund 20 Namen.

Wer an diesem Abend sein Ticket vergesse müsse leider wieder den Heimweg antreten, denn Sicherheit gehe über alles.

Bis zum vorgesehenen Sitzplatz, an den die Gäste geleitet werden, herrscht Maskenpflicht. Erst am Tisch darf der Gesichtsschutz abgenommen werden.

Um Warteschlangen am Eingang zu vermeiden, wird bereits ab 18 Uhr Einlass gewährt. Sollte es trotzdem dazu kommen, besteht die Maskenpflicht auch hier.

Live Übertragung im Internet

Da das Interesse an der Veranstaltung bedeutend größer ist, als die Anzahl der verfügbaren Plätze, wird es einen Livestream im Internet geben. „Den Link hierzu werden wir noch rechtzeitig bekanntgeben“, verspricht Schumacher.

Gleichzeitig betont er, dass beide Moderatoren für eine faire und respektvolle Diskussion sorgen werden.

Randolf Vastmans