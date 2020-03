Als die Katholische Landjugend (KLJB) in Lüttingen gegründet wurde, war der ursprüngliche Gedanke dabei "das Zusammenbringen der Dorfjugend zu fördern", erinnert sich der Vorsitzende, Lukas Rupprich. Das war vor gut zwei Jahren. Jetzt, in den Zeiten der Coronavirus-Krise, hilft man auch denjenigen in Lüttingen, die dringend Unterstützung brauchen.

Von Christoph Pries

So ganz abwegig von den Ursprungsgedanken ist die Hilfsaktion nicht. "Wir wollten schon immer dem Dorf etwas Gutes tun", meint Lukas Rupprich. Nach Weihnachten haben die Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Alter zwischen 16 und 35 Jahren auch die ausrangierten Tannenbäume aus Lüttingen abgeholt.

Jung trifft Alt

Die Aktion "Jung trifft Alt", in Kooperation mit der Hagelkreuzgrundschule förderte auch schon den Zusammenhalt der Generationen. Hier erzählten Senioren Kindern und Jugendlichen aus ihrer Jugendzeit. Das Projekt "Seniorencafé" musste aufgrund der Coronakrise verschoben werden, berichtet der 22-jährige Lukas Rupprich.

Man unternimmt gemeinsame Radtouren oder trifft sich zu Gruppenabenden in der Xantener Jugendkultur-Werkstatt. Ein grundsätzliches Problem der Landjugend Lüttingen besteht darin, keinen Versammlungsort als gemeinsamen Treffpunkt zu haben. "Wir suchen noch einen Platz in Lüttingen, auf dem wir einen Bauwagen aufstellen können", hofft der KLJB-Vorsitzende auf die Unterstützung der Lüttinger. Über 70 Mitglieder gehören der Landjugend derzeit an. Die Tendenz ist steigend.

In den Coronakrisen-Zeiten möchte die Jugendbewegung da helfen, wo es nötig ist. Mit einem "Einkaufsservice" möchte man ganz konkret Menschen unterstützen, die durch das Coronavirus das Haus nicht mehr verlassen können.

"Wir müssen doch zusammenhalten in Lüttingen", zeigt sich Lukas Rupprich entschlossen, die Krise gemeinsam zu meistern. "Wir kaufen etwa Lebensmittel oder Medikamente" ein. " Auch Klopapier, wenn es denn da ist", schmunzelt Rupprich.

Per Telefon

Die Aktion wurde in den sozialen Netzwerken gepostet. Und so konnte bereits eine erste Bestellung abgearbeitet werden. "Brot und Butter" haben wir gekauft. Der Anrufer hat sich per Telefon bei den KLJB-Organisatoren gemeldet.

"Die Aktion läuft solange es die Situation erfordert und die Mitglieder Zeit haben", gibt sich Rupprich entschlossen. An die 20 KLJB-Mitglieder haben sich zu dem Dienst gemeldet. Ihnen gilt der Dank des Vorsitzenden. Meist sind es Schüler oder Studenten, die dann unter strenger Beachtung der gesetzlichen Auflagen mit dem Fahrrad oder dem Auto unterwegs sind. Aus Sicherheitsgründen werden die Einkäufe im gebührenden Abstand überreicht.

Bislang habe er ausschließlich positive Rückmeldungen aus Lüttingen erfahren, berichtet Lukas Rupprich. "Die Aktion kommt gut an."

Hintergrund

Jeder Lüttinger kann den Lieferservice der Lüttinger Landjugend in Anspruch nehmen.

Wer den Service in Anspruch nehmen möchte, kann sich bei Alina van Schyndel, Handy: 01573/2489435 oder bei Lina Jansen, Handy: 01575/5972697 melden.

 Zu einer abgestimmten Uhrzeit holt die Landjugend den leeren Einkaufskorb mit Einkaufszettel und Geld ab und bringt diesen nach dem Einkauf wieder mit dem Wechsel zurück nach Hause.