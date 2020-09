"Raus aus den Pantoffeln und ran an die Kartoffeln" - unter diesem Titel steht die Aktion der Malteser Moers bis Xanten, die in diesem Jahr am Samstag, 26. September, mit einer Bonusaktion in Kooperation mit Boomerang Bags stattfindet. Bereits zum 14. Mal tauschen die Malteser Moers bis Xanten dann wieder Altkleider gegen frische Kartoffeln – auch zu Corona-Zeiten!

Die Aktion findet von 10 bis 15 Uhr an gewohnter Stelle statt mit Einfahrt an der Boxtelstraße in Xanten links neben dem Getränkecenter („trinkgut“), um wieder einen gesicherten und zügigen Ablauf sicher zu stellen.

"Es lohnt sich wieder, die Kleiderschränke vor dem Herbstbeginn aufzuräumen. Den Schrank aufräumen und dabei etwas Gutes tun? Genau! Denn tauschbar sind tragfähige Kleidung, Unter-, Bett- und Haushaltswäsche, Decken, Handtücher, Handtaschen, Gürtel, Hüte, Schuhe (möglichst paarweise gebündelt) und Federbetten.", so die Malteser.

Für die älteren Kleider gibt es wieder Kartoffeln im Verhältnis 3:1. "Die frischen Kartoffeln erhalten Sie direkt – natürlich mit Abstand – bei den Maltesern in Xanten.", heißt es in der Ankündigung.

„Die Malteser wollen anschließend etwas Geld für den Neuaufbau der jungen Sanitätsgruppe SEG-Xanten übrigbehalten und die Spender sollen für ihre abgelegten Kleidungsstücke einen lohnenden Gegenwert bekommen,“ so Matthias Leurs, Organisator der Kartoffelaktion, und fügt hinzu: "Dieser Gegenwert besteht, wie immer, aus frischen und leckeren Kartoffeln aus der Region."

Eine Besonderheit gibt es in diesem Jahr für Großspenden: Bei mindestens 30 Kilo Altkleidern gibt es 1 Kilo Kartoffelbonus und bei mindestens 50 Kilo Altkleider gibt es 2 Kilo Kartoffelbonus dazu!

„Boomerang-Bags Wesel“

In diesem Jahr gibt es zusätzlich noch eine tolle Bonusaktion in Kooperation mit „Boomerang-Bags Wesel“!

Die ursprünglich aus Australien kommende Idee, wieder verwendbare Einkaufstaschen aus abgelegten Stoffen herzustellen ist auch am Niederrhein angekommen. So haben die Mitglieder von „Boomerang Bags Wesel“ bereits über 1000 „Tauschtaschen“ für lokale Supermärkte und Geschäfte geschneidert.

Nicht nur neue Helfer – gerne auch in Aussicht auf eine Gruppe in Xanten – sondern auch verwendbare Stoffe sind von großem Interesse für die im Dezember 2019 gegründete Gruppe.

Stoff für „Tauschtaschen“

"Daher unsere Zusatzaktion in diesem Jahr: Wer einen schönen Stoff mitbringt – bitte extra legen – bekommt eine fertige Boomerang Bag. Bringt man eine fertig genähte Tasche mit, gibt es 1 Kilo Kartoffeln und das nötige Boomerang Bags Logo.", heißt es in der Ankündigung.

Nur einige Anpassungen wegen Corona

Viel geändert werden musste im Bezug auf Corona für die Tauschaktion übrigens nicht. Ein paar Anpassungen, um die Genehmigung der Corona-Lagezentren zu erhalten, gab es dennoch.

So werden die Spender gebeten, während des Wartens im Auto zu bleiben und anschließend beim Tausch einen Mund-Nasenschutz zu tragen. Um auch die Spender zu schützen, werden die anwesenden Helfer der Malteser Moers bis Xanten ebenfalls eine Mund-Nasenmaske tragen.

Auch auf die Abstandsregelung muss geachtet werden, daher kann immer nur eine Person aussteigen und die Altkleider eintauschen.

Zusätzlich steht eine Waschgelegenheit und Desinfektionsmittel für die Hände zur Verfügung.

"Wir danken jetzt schon allen, die uns an dem Tag unterstützen!“, so Matthias Leurs, vom Malteser Hilfsdienst, Stadtverband Moers-Xanten.