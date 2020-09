Zu einer Radtour zur Hiesfelder Mühle mit Besichtigung und Führung lädt der ADFC Xanten, Alpen, Sonsbeck am Sonntag, 13. September, ein.

Die etwa 75 Kilometer lange Tour im gemütlichen Tempo (etwa 15 -18 km/h) beginnt um 10 Uhr am Bahnhof in Alpen. "Jeder ist herzlich willkommen.", heißt es in der Ankündigung.

Der Tourenbeitrag für Nicht-ADFC-Mitglieder beträgt 3 Euro.

Wegen Corona ist eine Gruppenbegrenzung erforderlich. Ferner sind die bekannten Abstandsregelung von 1,5 Metern, das Tragen des Mundschutzes in den Pausen und bei der Einkehr notwendig.

Anmeldung bis Samstag, 12. September, beim Tourenleiter Hubert Scholten, Telefon 02801/9177, weitere Infos auf Homepage vom ADFC Xanten, Alpen, Sonsbeck.