Im Jahr 2018 rief der damaligen Rotary Weltpräsident Ian Riseley die Aktion „Jeder Rotarier pflanzt einen Baum“ ins Leben. 1,2 Millionen Bäume sollten Dörfer und Städte lebenswerter machen. Der Rotary Club Xanten konnte jetzt in Vynen diesen Aufruf in die Tat umsetzen.

Es gestaltete sich zunächst schwierig, ein geeignetes Grundstück zu finden, auf dem alte und bisweilen in Vergessenheit geratene Obstsorten gepflanzt werden können. Schließlich fand der Rotary Club Xanten in Hermann-Josef Egging einen begeisterten Unterstützer, der für dieses Vorhaben nun ein Stück seines Landes zur Verfügung stellt.

Die neuen Obstbäume wurden bei Van Nahmen in Hamminkeln erworben. „Nach dem Einpflanzen der Bäume dauert es voraussichtlich etwa zehn Jahre bis die Obstbäume bei entsprechendem Schnitt eine ausreichende Stärke erreicht haben, um Früchte tragen zu können“, erklärte Egging. Fachgerecht erhielten die jungen Bäume Schutz vor Verbiss und starken Wind. Seit mehr als 25 Jahren unterstützt die Firma Van Nahmen sowie der NABU die Anpflanzung und Pflege von Streuobstwiesen.

Mit dieser symbolhaften Aktion möchte der Rotary Club Xanten einen Beitrag zum verantwortungsvollen Umgang mit freien Flächen im ländlichen Raum leisten und dabei gleichzeitig den Klimaschutz und die Biodiversität fördern.