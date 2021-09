Das AWO-Familienzentrum Xanten gehört zu den 25 Nominierten der Kategorie „Kita des Jahres“ beim Deutschen Kita-Preis 2022. Der SPD-Landtagsabgeordnete René Schneider gratuliert der Kindertagesstätte zu diesem Erfolg und wünscht viel Glück für die Finalrunde. Die Preisverleihung findet im Frühsommer 2022 in Berlin statt.

„Das Familienzentrum hat sich gegen 1200 Bewerbende aus ganz Deutschland durchgesetzt. Das ist eine tolle Leistung, zu der ich dem Team der Kita herzlich gratuliere“, meint René Schneider. „Es wäre natürlich eine große Freude, wenn der Preis für die Kita des Jahres am Ende auch in den Kreis Wesel ginge.“

Die nominierten Kitas müssen nun weitere Unterlagen einreichen, die von den Expertinnen und Experten begutachtet und ausgewertet werden. Wer es ins Finale schafft, verkündet die Deutsche Kinder- und Jugendstiftung bereits Mitte Dezember. Danach entscheidet eine Experten-Jury, wer den Preis gewinnt. Schneider: „Ich bin sehr gespannt auf die Bekanntgabe und drücke dem Familienzentrum Xanten die Daumen!“

Der mit insgesamt 130.000 Euro dotierte Deutsche Kita-Preis wird im Frühsommer 2022 im Rahmen einer festlichen Preisverleihung in Berlin verliehen. Die Erstplatzierten erhalten jeweils 25.000 Euro. Der Landtagsabgeordnete hatte deshalb alle Einrichtungen in seinem Wahlkreis aufgefordert, an dem Wettbewerb teilzunehmen.

Der Deutsche Kita-Preis würdigt beispielhaftes Engagement von Kitas und lokalen Bündnissen für frühe Bildung. Gesucht werden Einrichtungen, die sich kontinuierlich für gute Qualität in der frühen Bildung engagieren und dabei das Kind in den Mittelpunkt ihrer Arbeit stellen. Zudem spielen Mitwirkungsmöglichkeiten von Kindern und Eltern sowie die Zusammenarbeit mit Partnern vor Ort bei der Auswahl der Preisträger eine wichtige Rolle. Der Preis wird in den Kategorien „Kita des Jahres“ und „Lokales Bündnis für frühe Bildung des Jahres“ verliehen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.deutscher-kita-preis.de.