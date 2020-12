Bereits seit einigen Jahren verzichten Bürgermeister Thomas Görtz und sein Allgemeiner Vertreter und Technischer Dezernent Niklas Franke darauf, schriftliche Weihnachtsgrüße zu versenden. Der beim Versand eingesparte Betrag soll auch in diesem Jahr einem sozialen Zweck zukommen.

In diesem Jahr geht die Spende auf Anregung von Bürgermeister Görtz an den Deutschen Kinderschutzbund Xanten-Sonsbeck. Rechtzeitig zum „Rausverkauf“ in der Second-Hand Kinderoase am letzten Verkaufstag vor der Weihnachtspause freute sich die Vorsitzende Katja Ververs über die Spende von 500 Euro.

Bei der Übergabe konnte sich Bürgermeister Görtz bei seinem erneuten Besuch in Sonsbeck von dem Angebot der Kinderoase überzeugen. Darüber hinaus hilft der Kinderschutzbund mit Programmen und Aktivitäten sowie vielen weiteren Angeboten, Kindern und Jugendlichen in der Umgebung, ihre Persönlichkeiten und Stärken zu entdecken. Für Eltern oder Alleinerziehende werden schnelle und unbürokratische Hilfen jeglicher Art angeboten.