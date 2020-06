Das orange-silberne Messfahrzeug mit Kameras auf dem Dach, das in dieser Woche durch Alpen fährt, wird sicherlich vielen Bürgern auffallen.

Das Fahrzeug des Berliner "Technologieanbieters eagle eye technologies" wurde von der Gemeindeverwaltung beauftragt, die Straßenbestands- und Zustandsdaten genau aufzunehmen, optisch zu erfassen und anschließend für die Gemeinde aufzubereiten. Die Daten der Dokumentation dienen der Gemeinde Alpen als Grundlage für den Aufbau eines digitalen Straßenkatasters.

Spezielle Sensoren

Die Erfassung geschieht, wie der Firmenname „eagle eye“ andeutet, buchstäblich mit Adleraugen: Die Fahrzeuge sind mit speziellen Sensoren ausgestattet, mit deren Hilfe die Straßenflächen während der Befahrung erfasst werden. Zahlreiche Kameras erfassen gleichzeitig den Straßenraum und nehmen die Verkehrsanlagen auf. Die eagle eye-Daten werden ausschließlich zu internen Zwecken, also für die Dokumentation der kommunalen Verkehrsinfrastruktur, genutzt. Die Datenaufnahme ist wetterabhängig und dauert nach Beginn wenige Tage. Im Ergebnis erhält die Gemeinde Alpen exakte Bestands- und Zustandsdaten aller Straßenflächen.

Im Rahmen der Datenerfassung sei, so Andreas Jakobs von der Gemeindeverwaltung "eagle eye stets bemüht, so wenige wie möglich persönliche Bilddaten zu erfassen". Konkret werde versucht, in verkehrsarmen Zeiten zu fahren und spezielle Flächen mit geringem Personenaufkommen zu erfassen. Die Fahrzeuge sind mit entsprechendem Signal und als Vermessungsfahrzeuge gekennzeichnet. Eine Zuordnung persönlicher Daten zu den erfassten Bilddaten erfolge in keinem Fall. Das vorhandene Bildmaterial würde lediglich im Rahmen des Auftrages zur Erfassung kommunaler Infrastruktur verwendet.

"Datenmaterial, welches der Firma im Rahmen des Auftrages durch die Gemeinde Alpen zur Verfügung gestellt wird, wird nur im Rahmen des Auftrages verwertet und nach Vertragserfüllung werden diese Daten sofort und unwiderruflich gelöscht.", so Andreas Jakobs.