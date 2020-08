Aus etwa 100 Bewerbern

auf die Stellenausschreibung der Stadt Xanten bezüglich einer Nachfolgerin, bzw. eines Nachfolgers für die Geschäftsführerin der Tourist Information, Sabine van der List, fiel die Wahl auf die 1965 in Kleve geborene Heike van Baal.

Nachdem aus der gesamten Bewerberzahl neun zum Vorstellungsgespräch geladen waren, von denen drei übrig blieben, um der Gesellschafterversammlung vorgestellt zu werden, überzeugte van Baal die Verantwortlichen sehr schnell und das nicht nur durch ihre hervorragenden Referenzen.

„Es ging uns neben der Qualifikation auch darum, dass die Bewerberinnen und Bewerber über eine gewisse Affinität zu unserer Stadt verfügen“, so Thomas Görtz und van der List erinnert sich, „bei vielen hatte man den Eindruck, ihnen ginge es nur um den Posten, weniger um Xanten“.

Wenn man „die Neue“ reden hört, versteht man, was van der List und Görtz meinen, denn sie schwärmt von der Domstadt und ihren touristischen und historischen Besonderheiten, welche sie nach eigener Aussage immer zu schätzen wusste und man merkt, dass sie für diese Stadt brennt.

16 Jahre Touristik in Düsseldorf

„Ich bin oft am Wochenende mit meiner Familie hier und die Stadt hat uns immer sehr gefallen“, sagt sie begeistert. So sei in ihr schnell der Wunsch gewachsen, ihren Lebensmittelpunkt in die Domstadt zu verlegen und hier zu arbeiten. Eine Initiativbewerbung war die Folge. Dabei sei nicht die Rede von der Arbeit als Geschäftsführerin gewesen, erinnert sich Thomas Görtz.

Ihre fachlichen Qualifikationen für die ausgeschriebene Stelle hat die noch 55jährige in 30 Jahren Berufsleben erworben. Davon führte und managte sie 16 Jahre die Abteilung Touristik mit 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Destinationmanagement der Landeshauptstadt Düsseldorf, welche die Teams Sightseeing & Hotel sowie Business Travel umfasste.

Weitere Erfahrungen sammelte sie als Produkt- und Operation Managerin des Fernreiseveranstalters Meiers Weltreisen.

Ab 01. Januar 2021

Zwar tritt Heike van Baal ihren Dienst bereits zum 01. Oktober dieses Jahres an, wird aber die ersten drei Monate als Mitarbeiterin an der Seite van der Lists verbringen, um sich mit den vielen örtlichen Besonderheiten, Attraktionen und Einrichtungen vertraut zu machen.

„Das ist nicht selbstverständlich“, freut sie sich über die Einarbeitungsmöglichkeit, denn oft werde man ins kalte Wasser geworfen.

Ihr Ziel sei es, den Tourismus in der Stadt weiter zu optimieren, um einen höchstmöglichen Gewinn für die Kommune und ihre Bürger zu erreichen.

Zum 01. Januar 2021 wird van Baal dann endgültig die Stelle als Geschäftsführerin übernehmen und Sabine van der List sich in den wohlverdienten Ruhestand verabschieden.

Randolf Vastmans