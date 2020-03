Ratefüchse, Kneipengesellige und Bierdeckelbeschrifter aufgepasst: Steffis Kneipenquiz läutet die dritte Runde ein. Und legt in diesem Jahr noch eine Schippe obendrauf – denn in fast 30 Kneipen in NRW macht Moderatorin Steffi Neu mit ihrem Team Halt.

So viele waren es noch nie – das sind doppelt so viele Termine wie im Premierenjahr. Aber ausverkaufte Lokale und quizbegeisterte Gäste verlangen eine größere, weitere, längere Tour. Ausgestattet mit kniffligen Quizfragen, viel Musik und Plaudereien aus dem Nähkästchen steuert die Moderatorin mit ihrer Crew auch Gaststätten in Xanten und auf der Bönninghardt an.

Als selbsternanntes Landei hat Steffi Neu die Kneipen und Gaststätten persönlich ausgewählt und besucht. Handverlesen quasi. „Urig, persönlich, einfach herrlich gemütlich soll es sein. Wie in den vergangenen beiden Jahren. Damit sich alle in überschaubarer Runde pudelwohl fühlen. Mehr als 200 Leute sollten es nicht sein“, sagt die Moderatorin. Mit im Quiz-Gepäck sind die Live-Band „Pocket Party“ und WDR2-Comedian René Steinberg. Verrenkungen auf der Bühne, rauchende Köpfe im Publikum und "Stimmung inne Bude!"

Kreative Rateteams

Und noch mehr: Jeden Abend lässt sich ein anderer prominenter Talkgast auf der Bühne im Zwiegespräch und Fragenhagel von Steffi Neu ein wenig „auspöttern“, wie die Niederrheinerin zu sagen pflegt.

„IQ-Blender“, „Pupsburger Augenkiste“ oder „Kann ich das Team noch tauschen?“: Schon die Namen der bisherigen Rateteams strotzten vor Kreativität. Doch um die Ratekrone am Ende des Abends zu gewinnen, bedarf es mehr. Denn dazu heißt es, im Regio-, Musik- oder Tempo-Quiz am schnellsten, klügsten und schlagfertigsten zu sein. Wer Quizkönig wird? Das verraten die Bierdeckel, auf die jedes Team seine Antworten schreibt.

Kneipenquiz

 Am Mittwoch, 1. April, um 20 Uhr ist Steffi Neu im Historischen Schützenhaus auf dem Xantener Fürstenberg zu Gast.

 Am Mittwoch, 3. Juni, um 20 Uhr macht die lustige Frage- und Antwortrunde in der Gaststätte Thiesen auf der Bönninghardt Station.

Eintrittskarten gibt es unter anderem in den beteiligten Gaststätten.