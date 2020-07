Mehr Sicherheit gibt es ab sofort für Radfahrer und Fußgänger im Kreuzungsbereich Löhringhofstraße / Recklinghäuser Straße in Waltrop.



Nach drei Unfällen mit Radfahrern im April und Mai dieses Jahres hat die Unfallkommission im Juni einige Maßnahmen beschlossen.

Am Ende der Löhringhofstraße im Einmündungsbereich zur Recklinghäuser Straße kann nur noch ein PKW stehen. In der Vergangenheit hatten dort zwei Fahrzeuge die Möglichkeit, nebeneinander zu stehen, um auf die Recklinghäuser Straße abzubiegen, was die Sicht für und auf die Fußgänger und Radfahrer eingeschränkt hat.

Fahrbahnmarkierungen und Miniguards



Für eine deutliche Trennung zwischen Radfahrern und Autos sorgen jetzt neue Fahrbahnmarkierungen und sogenannte Miniguards (kleine Aufsteller). Außerdem sind die Stopp-Schilder für Autofahrer versetzt worden. Haltebalken zeigen Radfahrern ab sofort deutlich, dass sie Vorfahrt gewähren müssen. Durch einen umfangreichen Grünschnitt können Radfahrer und Fußgänger besser sehen und gesehen werden.