Spätestens als zum Abschluss des ersten Mitsingkonzertes der „Musiker für eure Herzen“ in der Dattelner Kirche St. Amandus das Stück „Highland Cathedral“ erklang, waren alle begeistert. Stehende Ovationen von 350 Menschen im Zuschauerraum, die dem Weihnachtskonzert zuvor durch ihre Stimmen eine ganz besondere Stimmung gegeben hatten, und volle Zufriedenheit bei den Musikerinnen und Musikern, die sich größtenteils nun schon im sechsten Jahr in Datteln trafen, um den Menschen, die an Heiligabend nicht bei ihren Familien feiern können, ein wenig festliche Stimmung zu bringen.

In diesem Jahr wurden die Blasmusiker instrumentell unterstützt von einem Dudelsack und einer schottischen Snare-Drum, die solo in „Highland Cathedral“ einleiteten, bis nach und nach das ganze Blasorchester einstieg, zusammen mit einer Lyra und akzentuierenden Kesselpauken: „Das war ein fantastischer Gänsehautmoment für uns alle“, war Kristin Seifert, die Dirigentin des Konzertes im Anschluss überaus begeistert, „und das, obwohl wir das Stück nur bei einer einzigen Generalprobe vor dem Konzert im ganzen Ensemble üben konnten.“

Zuvor hatte Dattelns Bürgermeister André Dora die Konzertbesucher als Schirmherr begrüßt und sich bei den aktiven Musikerinnen und Musikern für ihr ehrenamtliches Engagement bedankt, die mittlerweile aus 16 Städten der Region in Datteln zusammenkommen. Mit 95 Instrumentalisten in diesem Jahr, hat Klaus-Peter Hasenberg sein Ziel fast erreicht: „Wir haben vor sechs Jahren mit wenigen Musikern aus dem Freundeskreis begonnen und waren begeistert, als es von Jahr zu Jahr mehr Teilnehmer wurden. Irgendwann stand unser Ziel fest, dass wir gern dreistellig werden wollten. Das wird dann ja hoffentlich im nächsten Jahr klappen“, ist sich der Initiator der „Musiker für eure Herzen“ ziemlich sicher.

Den geistlichen Teil des Konzertes in der St. Amandus Kirche gestalteten der katholische Hausherr Pfarrer Heinrich Plaßmann und sein evangelischer Kollege Pfarrer Thomas Mämecke in ökumenischer Gemeinsamkeit. Dabei erinnerten sie, zusammen mit Klaus-Peter Hasenberg, an die mittlerweile verstorbenen Mitmusiker, die noch in den ersten Jahren mit dem Ensemble in Datteln unterwegs gewesen waren.

Vielstimmige Einstimmung auf das Weihnachtsfest

Mit einem selbst komponierten Stück aus zarten Flötenklängen und schwebendem Sologesang der Dattelnerin Monika Bovenkerk begann das Konzert dann sehr andächtig, langsam gesteigert vom „Andachtsjodler“ mit Solisten aus dem Orchester an der Lyra, der Querflötesowie vier Trompeten, bis das Musiker-Ensemble zum ersten Höhepunkt des Nachmittags mit allen Flöten, Saxophonen, Trompeten, Posaunen. Klarinetten und vielen weiteren Blasinstrumenten einstimmte.

Es folgten bekannte Weihnachtslieder von „Oh Tannenbaum“ bis zu „Ihr Kinderlein kommet“, bei denen zahlreiche Konzertbesucher aller Generationen aus vollem Herzen mitsangen: „Nun sind auch Sie Teil der „Musiker für eure Herzen“ freute sich Klaus-Peter Hasenberg, der die jeweiligen Stücke ankündigte und in seine Moderation auch Texte mit christlichen Gedanken zum Fest einbaute. Wer hier nicht bereits voll in die weihnachtliche Stimmung eintauchte, der war sich spätestens beim abschließenden „Highland Cathedral“ sicher, dass das erste Mitsing-Weihnachtskonzert in Datteln ein großer Erfolg war. Klaus-Peter Hasenberg: „Dieses einzigartige Orchester hat die Menschen in Datteln absolut begeistert und zwar nicht nur in der Kirche St. Amandus, sondern auch bei unserem Besuch von 13 sozialen Einrichtungen in der Stadt, die wir anschließend noch mit zwei Bussen angesteuert haben. Mein großer Dank geht aber auch an alle nichtmusikalischen Mitwirkenden, Helfer und Sponsoren im Hintergrund, ohne die dieser Tag nicht möglich gewesen wäre.“ Und Bürgermeister Andre Dora ergänzte: „Ich finde es einfach toll, dass sich am vierten Advent so viele Musikerinnen und Musiker hinstellen und sagen, ich mache hier ehrenamtlich mit, um anderen Menschen eine Freude zu machen.“

Schwer beeindruckt von der Leistung der Musikerinnen und Musiker zeigten sich auch die beiden Pfarrer Heinrich Plaßmann und Thomas Mämecke, die sich schon auf die weitere Entwicklung der Aktion im nächsten Jahr freuen. Und die Dirigentin Kristin Seifert hebt hervor, wie einfach es ist, immer wieder neue Musikerinnen und Musiker in das nun schon sehr große Orchester zu integrieren: „Wir können ja im Vorfeld nicht proben, aber weil alle sehr gut vorbereitet nach Datteln kommen, passt es immer zusammen und es ist für uns alle eine große Freude, hier mitzumachen.“

„Nicht nur die „Musiker für eure Herzen“ sondern auch die Besucher waren derart begeistert von diesem Mitsingkonzert, dass wir schon jetzt entschieden haben, die Aktion im nächsten Jahr am 4. Advent in jedem Fall wieder stattfinden zu lassen“, sagte Klaus-Peter Hasenberg abschließend, und dabei hofft er natürlich auf mehr als 100 Blasmusiker sowie mehr als 500 Mitsänger in der Kirche St. Amandus.

Anmeldungen für 2020

Vielleicht klappt es ja im kommenden Jahr mit „100 Musikern für eure Herzen“. Wer 2020 dabei sein möchte kann sich schon jetzt anmelden bei Klaus-Peter Hasenberg: Telefonisch unter (0151) 14814140 oder per E-Mail unter ph@arc-gesundheitsmobil.de.